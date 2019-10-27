Посмотрите, как выглядел бы BMW M8 в кузове универсал

В последнее время все новости о дизайне BMW касаются лишь фирменной решётки радиатора, выросшей до невероятных размеров. Именно поэтому увидеть какого-нибудь по-настоящему красивого и стильного «баварца» особенно приятно. Одним из таких примеров может быть пятидверный универсал BMW M8 Gran Coupe, придуманный дизайнером, известным под ником X-Tomi. Удлинённая крыша определённо пошла седану на пользу — автомобиль обрёл изящный и стремительный силуэт. Жаль, что едва ли универсалу М8 суждено когда-нибудь появиться на свет.
Напомним, баварский седан унаследовал техническую начинку у купе и кабриолета M8, не потеряв в динамике: первую сотню новинка в 625-сильной версии Competition разменивает за 3,2 секунды, «обычной» 600-сильной версии на разгон требуется на 0,1 секунды больше. Топ-версия выделяется чёрным оформлением решётки радиатора, бамперов, зеркал, спойлера и патрубков глушителя. В салоне «эмки» легко узнаваемы благодаря фирменному рулевому колесу, особому селектору коробки передач, спортивным передним креслам, графике панели приборов и логотипам М.