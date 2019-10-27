Посмотрите, как выглядел бы BMW M8 в кузове универсал

В последнее время все новости о дизайне BMW касаются лишь фирменной решётки радиатора, выросшей до невероятных размеров. Именно поэтому увидеть какого-нибудь по-настоящему красивого и стильного «баварца» особенно приятно. Одним из таких примеров может быть пятидверный универсал BMW M8 Gran Coupe, придуманный дизайнером, известным под ником X-Tomi. Удлинённая крыша определённо пошла седану на пользу — автомобиль обрёл изящный и стремительный силуэт. Жаль, что едва ли универсалу М8 суждено когда-нибудь появиться на свет.