BMW намекнула на секс в беспилотном автомобиле, но передумала

Ролик, который был выложен в твиттер iBMW, почти сразу был удалён из интернета. Причина остаётся загадкой: вероятно, руководство концерна BMW посчитало его слишком провокационным, однако те, кому посчастливилось его увидеть, утверждают, что на видео не было ничего пошлого, а кадры сопровождались текстовыми предупреждениями «это демонстрация» и «BMW не предлагает полностью автономные автомобили». Возможной причиной также называют тот факт, что показанные в ролике люди по понятным причинам не были пристёгнуты.