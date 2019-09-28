BMW намекнула на секс в беспилотном автомобиле, но передумала

Технология автономного вождения обещает нам массу свободного времени в будущем: по пути на работу можно будет читать книги, смотреть кино, работать, завтракать или, наконец, просто спать. А BMW в новом рекламном ролике намекнула на более интересное времяпровождение в салоне беспилотного автомобиля. По сюжету видео с интригующим названием «Новые моменты радости», полицейский автомобиль, проезжающий мимо Vision iNext, на мгновение освещает красно-синими огнями проблесковых маяков откровенную сцену в салоне беспилотника.
Ролик, который был выложен в твиттер iBMW, почти сразу был удалён из интернета. Причина остаётся загадкой: вероятно, руководство концерна BMW посчитало его слишком провокационным, однако те, кому посчастливилось его увидеть, утверждают, что на видео не было ничего пошлого, а кадры сопровождались текстовыми предупреждениями «это демонстрация» и «BMW не предлагает полностью автономные автомобили». Возможной причиной также называют тот факт, что показанные в ролике люди по понятным причинам не были пристёгнуты.