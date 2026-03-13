BMW назвала сроки выпуска конкурента легендарного Mercedes-Benz G-Class

Внешность G74 будет соответствовать новому дизайн-коду бренда Neue Klasse. Технической основой для новинки станет модернизированная платформа следующего поколения BMW X5. Это позволит унифицировать производство и снизить стоимость разработки, сохранив при этом ездовые качества машины.

Ожидается, что гамма двигателей будет включать как традиционные бензиновые моторы, так и гибридные силовые установки, которые могут обеспечить необходимую тягу на бездорожье.

Примечательно, что BMW не единственная премиальная марка, нацелившаяся на нишу легендарного G-Класса. По данным отраслевых источников, аналогичные проекты в разной стадии готовности разрабатывают Audi и Genesis. Таким образом, к концу десятилетия монополия Mercedes-Benz в этом сегменте может быть нарушена.

