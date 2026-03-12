Россиянам рассказали о серьезных весенних проблемах с автомобилем

«Главный пострадавший от весенних ям и скрытых под лужами выбоин — подвеска. Когда колесо проваливается в яму или влетает в край выбоины, удар приходится на стойки, рычаги, сайлентблоки и опоры. Если учесть, что эти детали уже и так серьезно пострадали из-за сложной зимы, то такой весенний «сюрприз» может окончательно добить элемент», — сказал эксперт.

По его словам, амортизаторы и пружины изнашиваются постепенно. Сначала появляются микродефекты, течи, потеря жесткости, а затем машина начинает раскачиваться и хуже держать дорогу на неровностях. В реальной эксплуатации после пары весенних месяцев владелец нередко впервые слышит лишние звуки подвески, хотя износ накопился еще зимой.

Второй по частоте блок проблем после разбитых дорог — рулевое управление. Сильные удары на ямах и кочках передаются на рейку, тяги и наконечники. Если они уже были не новыми, то к весне появляется люфт и стук.

Водитель может чувствовать легкое биение руля или увод машины в сторону, особенно на колее и при торможении. На скорости ситуация становится опасной: ухудшается обратная связь, растет люфт, а нестабильность на неровностях снижает безопасность при экстренных маневрах.

Еще одна типичная проблема на весенних дорогах связана с шинами и дисками. Они первыми встречаются с ямой или с острым краем разрушенного дорожного полотна. В итоге на покрышках появляются грыжи, внутренние разрывы корда, порезы. Диски страдают не меньше — часто возникают трещины и вмятины.

Стандартная ситуация — сбитые углы установки колес и разбалансировка. В этом случае машину начинает вести в сторону, появляются вибрации на скорости и неравномерный износ протектора.

Тормозная система также подвержена весенним рискам. Из-за частых экстренных торможений перед выбоинами перегреваются диски и быстрее изнашиваются колодки. Удары и вибрации на разбитой дороге в сочетании с водой и грязью провоцируют коррозию рабочих поверхностей и направляющих. В итоге появляются биение при торможении, увеличенный тормозной путь и скрип, предупредил Кузин.

