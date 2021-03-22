22 марта, 12:28

BMW будет строить все автомобили на одной платформе

Новая архитектура универсальная — она подходит как для автомобилей с ДВС, так для гибридов и электрокаров

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Лиза Будрина
Компания BMW разрабатывает новую модульную платформу Neue Klasse, которая в будущем ляжет в основу всех моделей немецкой марки – от электрокаров до гибридов и автомобилей с двигателями, работающими на бензине или дизеле. По информации Automotive News, Neue Klasse придет на смену нынешним агрегатным базам UKL и CLAR.

В базовой конфигурации Neue Klasse — электрическая заднеприводная платформа (возможен и полный привод), которую можно масштабировать, так что она подходит как для компактных, так и для полноразмерных автомобилей. Согласно планам автопроизводителя, переход на новую «тележку» позволит к 2030 году довести долю электрокаров в модельной линейке до 50 процентов.

Пока же компания использует две платформы, UKL и CLAR. Первая была представлена еще в 2014 году, на ней построены компактные переднеприводные модели, в том числе марки MINI. Архитектура CLAR появилась в 2015 году и легла в основу автомобилей BMW с задним и полным приводом, а также электрокаров iX3, i4 и iX.

Ранее стало известно, что BMW не намерена отказываться от разработки двигателей внутреннего сгорания следующего поколения, несмотря на грядущее ужесточение экологических стандартов в Европе и переход на Евро-7.

BMW дает двигателям внутреннего сгорания 30 лет

Параллельно с разработкой новых ДВС автопроизводитель будет развивать направление батарейных машин. До 2021 года BMW выведет на рынок электрические кроссовер iX и лифтбек i4, а к 2023 году будет присутствовать с электромобилями почти во всех сегментах рынка.

Источник: Automotive News