BMW будет строить все автомобили на одной платформе

В базовой конфигурации Neue Klasse — электрическая заднеприводная платформа (возможен и полный привод), которую можно масштабировать, так что она подходит как для компактных, так и для полноразмерных автомобилей. Согласно планам автопроизводителя, переход на новую «тележку» позволит к 2030 году довести долю электрокаров в модельной линейке до 50 процентов.

Пока же компания использует две платформы, UKL и CLAR. Первая была представлена еще в 2014 году, на ней построены компактные переднеприводные модели, в том числе марки MINI. Архитектура CLAR появилась в 2015 году и легла в основу автомобилей BMW с задним и полным приводом, а также электрокаров iX3, i4 и iX.

Ранее стало известно, что BMW не намерена отказываться от разработки двигателей внутреннего сгорания следующего поколения, несмотря на грядущее ужесточение экологических стандартов в Европе и переход на Евро-7.