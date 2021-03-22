BMW будет строить все автомобили на одной платформе

В базовой конфигурации Neue Klasse — электрическая заднеприводная платформа (возможен и полный привод), которую можно масштабировать, так что она подходит как для компактных, так и для полноразмерных автомобилей. Согласно планам автопроизводителя, переход на новую «тележку» позволит к 2030 году довести долю электрокаров в модельной линейке до 50 процентов.
Пока же компания использует две платформы, UKL и CLAR. Первая была представлена еще в 2014 году, на ней построены компактные переднеприводные модели, в том числе марки MINI. Архитектура CLAR появилась в 2015 году и легла в основу автомобилей BMW с задним и полным приводом, а также электрокаров iX3, i4 и iX.
Ранее стало известно, что BMW не намерена отказываться от разработки двигателей внутреннего сгорания следующего поколения, несмотря на грядущее ужесточение экологических стандартов в Европе и переход на Евро-7.
BMW дает двигателям внутреннего сгорания 30 лет
Параллельно с разработкой новых ДВС автопроизводитель будет развивать направление батарейных машин. До 2021 года BMW выведет на рынок электрические кроссовер iX и лифтбек i4, а к 2023 году будет присутствовать с электромобилями почти во всех сегментах рынка.