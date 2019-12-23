Лучшие двигатели года

Рядные «шестёрки», корейский турбомотор и смол-блок Chevrolet

Американское издание WardsAuto составило ежегодный рейтинг 10 лучших двигателей, основываясь на тестировании 26 новых автомобилей. Впервые за 11 лет в него попали сразу три рядные «шестёрки», а ещё, вот уже третий год подряд, четыре места заняты электрифицированными силовыми установками. Список выступает своего рода индикатором тенденций в отрасли и сигнализирует о новом витке интереса к гибридам. Типичный для США мотор здесь только один — нижневальный атмосферник V8 6.2 LT2 от нового Chevrolet Corvette Stingray. Редакция WardsAuto не без гордости отмечает, что настали те времена, когда пикапам не нужны огромные «восьмёрки», а семейным машинам — V6.