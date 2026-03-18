BMW представила электрическую «трешку» с запасом хода до 900 км

Новинка оснащена двумя электромоторами (по одному на каждой оси), что обеспечивает полный привод. За работу силовой установки отвечает технология eDrive шестого поколения. Как заявляет производитель, новое шасси и электроника позволяют добиться точной управляемости.

В основе электрической архитектуры лежит 800-вольтовая система. Она поддерживает зарядку мощностью до 400 кВт, что позволяет пополнить запас энергии для преодоления 400 км пути за 10 минут. Суммарный запас хода по циклу WLTP достигает 900 км. Также автомобиль поддерживает двунаправленную зарядку (Vehicle-to-Load, Vehicle-to-Home и Vehicle-to-Grid), позволяющую питать внешние устройства или отдавать энергию в сеть.

За обработку данных вождения отвечает новый высокопроизводительный компьютер Heart of Joy. По данным компании, его реакция в десять раз быстрее, чем у систем предыдущего поколения. В салоне установлен новый интерфейс BMW Panoramic iDrive.

Дизайн седана выполнен в новой фирменной стилистике с двухобъемным кузовом. Автомобиль сохранил пропорции, характерные для BMW 3 Series: длинную колесную базу, короткие свесы и покатую линию крыши. Оптика и решетка радиатора объединены в единый световой элемент.

Производство новинки начнется в августе 2026 года на головном заводе BMW в Мюнхене. Первые поставки клиентам запланированы на осень того же года. Предприятие прошло масштабную модернизацию: здесь построены новый кузовной цех и сборочное производство. С осени 2027 года завод будет выпускать только электромобили семейства Neue Klasse.

