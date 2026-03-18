На российском рынке впервые появился кроссовер с морозилкой

«В стандартное оснащение GAC Aion V входят 19-дюймовые колесные диски, интегрированные ручки дверей, полностью светодиодная головная и задняя оптика, ассистент управления дальним светом, система камер 360°, датчики парковки спереди и сзади, датчики света и дождя, лобовое стекло с электроподогревом, звукоизолирующие лобовое и передние боковые стекла, панорамная крыша с солнцезащитной шторкой с электроприводом, дверь багажного отделения с электроприводом и функцией памяти по высоте, а также боковые зеркала заднего вида с подогревом и функциями складывания и памяти положения», — говорится в сообщении.

Салон GAC Aion V ориентирован на комфорт в городе. Уже в базовой версии EX передние кресла имеют электроприводы, память, обогрев и вентиляцию. Для заднего ряда — подогрев и регулировка спинки. В оснащении также двухзонный климат, подогрев руля, беспроводная зарядка, атмосферная подсветка и качественная искусственная кожа. Мультимедиа GAC Aion V включает 14,6-дюймовый дисплей, цифровую приборку на 8,9 дюйма. За звук отвечает аудиосистема с девятью динамиками.

GAC Aion V в топовой комплектации EX Premium отличается обивкой из натуральной и искусственной кожи, массажем передних кресел и складным столиком в спинке пассажирского сиденья. Кроме того, в версии EX Premium предусмотрен встроенный холодильник на 6,6 литра. Он работает в трёх режимах: охлаждение, заморозка и обогрев — от -15 до +50 градусов.

