В России продают BMW с портретом Путина на капоте за 1,2 миллиона рублей

Изначально автомобиль оценили в 1,5 миллиона рублей, однако позднее владелец решил снизить стоимость до 1,2 миллионов. По какой причине мужчина решил расстаться с машиной, он не сообщил, но заметил, что все пять лет обращался с ней максимально бережно и новому хозяину не придется вкладываться в ремонт.

Источник: Авито