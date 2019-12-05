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19:35

В России продают BMW с портретом Путина на капоте за 1,2 миллиона рублей

За пять лет автомобиль проехал 45 000 километров

Анастасия Дубина
В России на продажу выставили BMW 3 Серии с портретом президента России Владимира Путина на капоте. Владелец оценил свой автомобиль в 1,5 миллиона рублей, однако позднее снизил стоимость до 1,2 миллионов рублей.

Черная «трешка» в кузове F30 была куплена в 2014 году, текущий владелец — первый и единственный собственник по ПТС. По его словам, все пять лет машина обслуживалась только у официального дилера, а пробег за этот срок достиг отметки в 45 000 километров.

Спустя некоторое время после владения мужчина решил, что нужно сделать автомобиль более необычным. Тогда же у него появилась идея изобразить на капоте фотографию президента России на фоне Кремля и Храма Христа Спасителя, за которыми расположился российский триколор.

Реакция ДПС на портрет Путина на капоте

Изначально автомобиль оценили в 1,5 миллиона рублей, однако позднее владелец решил снизить стоимость до 1,2 миллионов. По какой причине мужчина решил расстаться с машиной, он не сообщил, но заметил, что все пять лет обращался с ней максимально бережно и новому хозяину не придется вкладываться в ремонт.

Источник: Авито