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10:14

В России отзывают более 22 тысяч автомобилей BMW

Росстандарт согласовал ремонтную кампанию, которая затронет 5-Series и 6-Series

Пресс-служба Росстандарта сообщает об отзыве 22 286 экземпляров BMW 5-Series и 6-Series, которые были проданы на российском рынке в период с июня 2003 года по август 2010 года. Причиной отзывала стало возможное образование ржавчины.

Долговременные воздействия, например, вибрации и меняющаяся температура в сочетании с повышенной влажностью и экстремальной нагрузкой от дорожных химикатов могут привезти к образованию коррозии на резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. Это грозит повышенным переходным сопротивлением в соединении, а также различным сбоям в работе в плоть до невозможности запуска двигателя.

В ведомстве подчеркнули, что также не исключается вероятность скопление влаги, что может привести к возникновению утечки тока по поверхности, а это в свою очередь вызовет нагревание и оплавление резьбового соединения. На всех отзываемых автомобилях проверят точки отвода и при необходимости проведут бесплатный ремонт.

Ранее на этой неделе под отзыв попал один экземпляр кабриолета BMW 8 серии, реализованный в период с августа 2015 года по август 2018 года. Выяснилось, что оба насоса высокого давления, вероятно, привинчены неправильно и могут отсоединиться. Это грозит обрывом топливопровода и утечкой горючего.

Источник: Росстандарт