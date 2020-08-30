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BMW поздравила Mercedes-Benz с днем дальнобойщика в России

Баварская марка не упустила возможность потроллить конкурента

© BMW Group Россия
Сергей Ильин
Российский офис BMW поздравил Mercedes-Benz с днем дальнобойщика. В официальных аккаунтах баварской марки в социальных сетях разместили фотографию тягача Mercedes-Benz Actros, на прицепе которого расположились «эмки» BMW — картинку сопроводили подписью «поздравляем тех, кому можно доверить перевозку самого ценного».

День дальнобойщика в нашей стране отмечается в последнюю субботу августа, и накануне BMW Group Россия посвятила пост извечному конкуренту из Штутгарта. Как известно, помимо люксовых легковых автомобилей Mercedes-Benz занимается выпуском коммерческой техники, и этот факт баварский бренд обыгрывает не впервые:

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Двадцать лет назад частью рекламной кампании BMW 5-Series серии E39 был постер с грузовиком Mercedes-Benz с полуприцепом, на котором расположились баварские седаны и универсалы. Подпись на немецком языке гласила «Мерседес тоже может доставлять удовольствие от вождения».

За выходные российский филиал Mercedes-Benz не подготовил ответ на саркастичное поздравление BMW, но обычно подколы автопроизводителей взаимны: в прошлый раз немецкие марки обменялись любезностями в канун прошлого Хэллоуина.

Источник: BMW Group Россия