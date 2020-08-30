BMW поздравила Mercedes-Benz с днем дальнобойщика в России

Двадцать лет назад частью рекламной кампании BMW 5-Series серии E39 был постер с грузовиком Mercedes-Benz с полуприцепом, на котором расположились баварские седаны и универсалы. Подпись на немецком языке гласила «Мерседес тоже может доставлять удовольствие от вождения».