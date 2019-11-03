Короли троллинга

Глава Mercedes-Benz уходит на пенсию и пересаживается на BMW
22 мая 2019 года глава Daimler и подразделения Mercedes-Benz Cars Дитер Цетше сдал бразды правления Ола Каллениусу, а сам на несколько лет стал членом Наблюдательного совета концерна. BMW в честь такого события выпустила шуточный ролик о последне рабочем дне Доктора Z: в нём Цетше прощается с водителем и из служебного «Мерседеса» пересаживается в родстер BMW i8. Действие сопровождается словами «Наконец-то свободен» и благодарностью за «годы вдохновляющего соперничества».
Конкуренция конкуренцией, но без неё было бы скучно
Вообще, Mercedes-Benz и BMW частенько троллят друг друга, и вот ещё один пример. В 2016 году, когда в Штутгарте поднимали бокалы за 100-летний юбилей марки, в соцсетях появился ролик, где Mercedes-Benz благодарит BMW за вековое соперничество и жалуется, что «предыдущие 30 лет были скучноваты». Всё дело в том, что Benz & Cie, которая после слияния с Daimler Motoren Gesellschaft превратилась в Daimler-Benz, появилась на 30 лет раньше BMW.
Пончики от шеф-повара BMW M2
Ответ пришёл через год. В честь 50-летия AMG подразделение BMW M вывесило на Нюрбургринге огромный баннер с поздравлениями и надписью «You ordered cake, we made donuts». Это игра слов, которая переводится «Ты заказал торт, а мы сделали пончики». Только пончики делал не повар, а жгущая покрышки M2. Возможно, так BMW ещё раз намекнула на отличительную черту своих M-машин.
А какой у тебя костюм на Хэллоуин?
Последний пример троллинга от BMW — «костюм» для Mercedes-Benz E-Class в виде M5. Шуточную картинку баварцы сопроводили текстом «Сегодня каждый автомобиль может одеться в костюм любимого супергероя». В Штутгарте шутку оценили, назвав костюм действительно страшным, но особенной кошмарно на нём выглядит решётка радиатора. Хорошо, что в BMW не выбрали X7 или концепт новой «четвёрки».
Nice one, @BMWUSA. That’s a really scary costume! Especially that radiator grille...— Daimler AG (@Daimler) October 31, 2019
Lol, кек
Впрочем, от BMW доставалось не только Mercedes-Benz, но и Audi. Несколько лет назад перед въездом в дилерский центр Volkswagen Group в городе Хальк-эль-Уэд, Тунис, появился билборд BMW с надписью «Никогда не поздно передумать». Уязвлённые такой выходкой конкуренты не стали долго думать, и уже через пару дней был готов ответ — текст «Мы не изменяем бренду, который выигрывает» соседствовал с четырьмя фирменными кольцами, вписанными в акроним LOL.
А вы все здесь — молодцы! ©
У противостояния Audi и BMW длинная история. В 2006 году A3 Sportback назвали «Автомобилем года» в Африке, а BMW выпустила забавную рекламу «трёшки», в который поздравила Audi с победой, подписавшись «Победитель премии Всемирный автомобиль года 2006». Audi парировала своей «поздравительной открыткой» от шестикратного победителя марафона «24 часа Ле-Мана». В обмене колкостями умудрилась принять участие даже Subaru: японцы поздравил немцев с победой в конкурсах красоты от лица обладателя премии «Двигатель года 2006».
Шах и мат
Однако настоящая «рекламная перестрелка» между BMW и Audi развернулась в 2015 году в Лос-Анджелесе. Началось всё с вроде бы невинного билборда, рекламирующего новую A4. Текст на нём гласил: «Шахматы? Спасибо, но я предпочту вождение». Ничего такого, что можно приняться на попытку развязать очередную локальную войну, если бы его не заменили на «Твой ход, BMW». И баварцы ответили: на другой стороне дороги поставили рекламу 3 Series с короткой пометкой «Шах и мат». Audi, решив добить соперника, разместила билборд с R8 и словами «Ваша пешка не сравнится с нашим королём», но BMW прекратила баталию, запустив в воздух аэростат с изображением своего формульного болида и надписью Game Over.
Epic fail
Audi попыталась взять реванш в 2018-м, ответив на твит BMW с фотографией M4, позади который искры были похожи на кольца с логотипа Audi. На фразу «Когда ты видишь это…» BMW ответила: «Мы видим это там, где обычно. В зеркале заднего вида». Вот это точно шах и мат!
Самая быстрая машина в Гётеборге
Кстати, BMW как-то удалось потроллить Volvo, причём в их родном Гётеборге. На баннере, рекламирующем игру Need for Speed: Payback, изобразили новую M5 и написали: «Быстрый автомобиль из Гётеборга». Возможно, баварцы связали послание со студией Ghost Games, которая разработала аркаду и базируется в столице Швеции. Но ещё один вариант — BMW хотела сказать о слабых двигателях Volvo. Тогда странно, что они никак не отреагировали на ограничение скорости для всех новых машин в 180 километров в час.
Как тебе такое, Оливер Блюм?
Есть ещё два автопроизводителя, взаимоотношения которых напоминают военные действия. В противостоянии Porsche и Tesla, которые всерьёз решили выяснить, у кого больше…круче электрокар, пока проигрывает последняя. Поехать быстрее на Нюрбургринге не помогает ни корч с тремя моторами, ни огромное антикрыло. Да ещё во всех тестах Model S, как назло, оказывается хуже Taycan. Но есть выход! Например, поставить на легендарной гоночной трассе фирменную зарядку Supercharger!
We installed a Supercharger at Nürburgring. Makes it feel like home, you know? pic.twitter.com/x1tPjI7bi0— Tesla (@Tesla) September 18, 2019
«Сарай» из ада
Американцы, конечно, молодцы, но с немцами тягаться в троллинге невозможно. В этом преуспела даже Alpina. Производитель «квазиэмок» — на деле ничуть им не уступающих — показал, насколько быстрым может быть неприметный семейный универсал: в рекламном ролике B5 Bi-Turbo с лёгкостью оставил позади Mercedes-AMG GT R и Porsche 911 GT3 RS. Максималка у этого «сарая» — 322 километра в час.