Короли троллинга

Однако настоящая «рекламная перестрелка» между BMW и Audi развернулась в 2015 году в Лос-Анджелесе. Началось всё с вроде бы невинного билборда, рекламирующего новую A4. Текст на нём гласил: «Шахматы? Спасибо, но я предпочту вождение». Ничего такого, что можно приняться на попытку развязать очередную локальную войну, если бы его не заменили на «Твой ход, BMW». И баварцы ответили: на другой стороне дороги поставили рекламу 3 Series с короткой пометкой «Шах и мат». Audi, решив добить соперника, разместила билборд с R8 и словами «Ваша пешка не сравнится с нашим королём», но BMW прекратила баталию, запустив в воздух аэростат с изображением своего формульного болида и надписью Game Over.