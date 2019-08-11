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16:55

BMW выпустила спецверсию M8 для чемпионата Moto GP

Флагман BMW M станет сейфти-каром ведущих гонок на мотоциклах

© BMW
Компания BMW показала M8 Moto GP — автомобиль безопасности для самых престижных шоссейно-кольцевых мотогонок. Новый пейс-кар будет возглавлять пелотон в случае аварий и других нештатных ситуаций с сегодняшнего Гран-При Австрии на «Ред Булл Ринге».

BMW M8 Moto GP представляет собой доработанное купе M8 Competition с элементами от «лемановской» M8 GTE. У прототипа для гонок на выносливость автомобиль безопасности «унаследовал» заднее антикрыло, сиденья-ковши, каркас и ремни безопасности. Кроме того, спорткар получил ливрею Moto GP, красно-синие диодные спецсигналы и шины Michelin Cup.

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Большинство деталей, установленных на M8 Moto GP, можно найти в конфигураторе «обычной» M8, например, титановую выхлопную систему и облегчённые детали аэродинамического обвеса от подразделения M Performance. Двигатель у автомобиля безопасности стандартный — 4,4-литровый V8 мощностью в 625 лошадиных сил.

BMW M8 Moto GP станет восьмой моделью компании, разработанной для обеспечения безопасности в топ-категории мотоциклетного спорта. Баварцы поставляют сейфти-кары для чемпионата с 1999 года. Помимо мотогонок, автомобили безопасности BMW «возглавляют» соревнования автомобилей с открытыми колёсами: в гонках электрокаров Формулы-Е в качестве пейс-кара выступает BMW i8.

Источник: bmwblog.com