BMW выпустила спецверсию M8 для чемпионата Moto GP

BMW M8 Moto GP представляет собой доработанное купе M8 Competition с элементами от «лемановской» M8 GTE. У прототипа для гонок на выносливость автомобиль безопасности «унаследовал» заднее антикрыло, сиденья-ковши, каркас и ремни безопасности. Кроме того, спорткар получил ливрею Moto GP, красно-синие диодные спецсигналы и шины Michelin Cup.