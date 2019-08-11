BMW выпустила спецверсию M8 для чемпионата Moto GP

BMW M8 Moto GP представляет собой доработанное купе M8 Competition с элементами от «лемановской» M8 GTE. У прототипа для гонок на выносливость автомобиль безопасности «унаследовал» заднее антикрыло, сиденья-ковши, каркас и ремни безопасности. Кроме того, спорткар получил ливрею Moto GP, красно-синие диодные спецсигналы и шины Michelin Cup.
Большинство деталей, установленных на M8 Moto GP, можно найти в конфигураторе «обычной» M8, например, титановую выхлопную систему и облегчённые детали аэродинамического обвеса от подразделения M Performance. Двигатель у автомобиля безопасности стандартный — 4,4-литровый V8 мощностью в 625 лошадиных сил.
BMW M8 Moto GP станет восьмой моделью компании, разработанной для обеспечения безопасности в топ-категории мотоциклетного спорта. Баварцы поставляют сейфти-кары для чемпионата с 1999 года. Помимо мотогонок, автомобили безопасности BMW «возглавляют» соревнования автомобилей с открытыми колёсами: в гонках электрокаров Формулы-Е в качестве пейс-кара выступает BMW i8.