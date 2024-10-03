XM провалился: суперкроссовер продается хуже других моделей BMW

О том, что дела у модели BMW XM, которая присутствует на рынке всего пару лет, идут из рук вон плохо, сообщалось еще летом этого года. По итогам второго квартала модель оказалась в минусе на 29,5 процента, а продажи составили 537 единиц. Слабый спрос ставит под сомнение целесообразность разработки преемника XM, но актуальный гибрид наверняка останется в строю как минимум до конца жизненного цикла — то есть примерно до 2027 года.