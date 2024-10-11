BMW анонсировала таргу Skytop

Впрочем, во главу угла поставлена не техническая начинка, а дизайн. Чуть ли не главным элементом Skytop считается складка, делящая кузов на две равные половинки. Аккуратные винглеты на дверях выполняют роль ручек, а ещё у тарги самые тонкие светодиодные фары во всей автомобильной отрасли. Перекладина за головами ездоков отделана искусственной кожей, как и крыша, две секции которой убираются в специальный отсек в багажнике. Другая необычная деталь машины — эффект падающей на кузов тени, созданный на корме при помощи нанесенного вручную градиента.