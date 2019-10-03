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16:28

BMW сняла фильм про невероятный побег из Восточного Берлина

Ее героем стала микролитражка BMW Isetta

Компания BMW выпустила короткометражный фильм, посвященный одной из самых захватывающих историй побега. В нем рассказывается о жителе Берлина Клауса-Гюнтера Якоби, который в 1964 году помог своему другу бежать из ГДР на модернизированной микролитражке BMW Isetta.

Эта история произошла в 1964 году, когда друг Якоби, Манфред Костер, попросил помочь ему бежать из ГДР. В то время Берлин был разделен на две части стеной: восточная являлась столицей Германской Демократической Республики, западная — имела особый статус и была, по сути, анклавом. Костер был одним из недовольных политикой государства, поэтому решил перебраться в более благополучный Западный Берлин. Единственная возможность сделать это — незаметно пересечь контрольно-пропускной пункт.

Якоби придумал план: он решил переоборудовать свою BMW Isetta, чтобы в автомобильчик длиной 2,3 и шириной 1,4 метра мог незаметно поместиться еще один человек. Он сделал отверстие в обшивке за сиденьем, поднял полку, демонтировал запасное колесо, блок печки и воздушный фильтр. Топливный бак объемом 13 литров заменили на двухлитровую канистру. После этого в потайной отсек можно было спрятать Костера. 23 мая 1964 года около полуночи, перед самым закрытием границы, Якоби подъехал на машине к шлагбауму. После проверки документов его пропустили, и через некоторое время его друг был на свободе.

Якоби использовал свою «Изетту» для побега только один раз, но у него нашлось много подражателей. Согласно архивным записям, подобным образом удалось покинуть Восточный Берлин еще восьми его жителям. Что касается автомобиля Якоби, то сейчас он выставлен в музее Берлинской стены.