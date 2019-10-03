BMW сняла фильм про невероятный побег из Восточного Берлина

Якоби придумал план: он решил переоборудовать свою BMW Isetta, чтобы в автомобильчик длиной 2,3 и шириной 1,4 метра мог незаметно поместиться еще один человек. Он сделал отверстие в обшивке за сиденьем, поднял полку, демонтировал запасное колесо, блок печки и воздушный фильтр. Топливный бак объемом 13 литров заменили на двухлитровую канистру. После этого в потайной отсек можно было спрятать Костера. 23 мая 1964 года около полуночи, перед самым закрытием границы, Якоби подъехал на машине к шлагбауму. После проверки документов его пропустили, и через некоторое время его друг был на свободе.