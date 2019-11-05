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18:22

Посмотрите на BMW 7 серии с V16 под капотом

Автомобиль построили в качестве эксперимента в конце 1980-х

В конце 1980-х под руководством тогдашнего главы отдела силовых установок BMW Карла Хайнца Ланге был создан один из самых невероятных двигателей в истории немецкой марки — V16 Goldfish. В качестве эксперимента его установили на седан 7 серии в кузове E32, но в массовое производство этот мотор так и не пошел.

Агрегат построили на базе серийного пятилитрового BMW M70 V12 с сохранением развала в 60 градусов как у донора, но увеличенным до 6,7 литра рабочим объемом. Во время стендовых замеров мощности двигатель показал отдачу в 408 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента (другие источники говорят, что пиковое значение тяги было на уровне 625 Нм). Для ходовых испытаний выбрали седан 7 серии в длиннобазной версии, который пришлось немного модифицировать.

Мощность BMW M70 V12 составляла 300 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента.

Так как V16 оказался длиннее стокового V12, то систему охлаждения перенесли в багажник. Воздух забирался через «жабры» в задних крыльях, прикрытые кожухами из стекловолокна, а выходил под крышкой багажника. Из-за отверстия под отвод пришлось даже уменьшить размеры фонарей. Вместо автомата, такую «семерку» оснастили механической коробкой передач от купе 8 серии.

После установки более мощного мотора седан смог разогнаться до «сотни» за шесть секунд, а его максимальная скорость превысила 300 километров в час. Показатели обычной машины были скромнее: 7,4 секунды и 250 километров в час с ограничителем.

BMW 7 серии c V16 удалось превратить в полностью функционирующий автомобиль, но дальнейшие разработки V16 прекратили. Сейчас уникальная «семерка» хранится в BMW.