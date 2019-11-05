Посмотрите на BMW 7 серии с V16 под капотом

Агрегат построили на базе серийного пятилитрового BMW M70 V12 с сохранением развала в 60 градусов как у донора, но увеличенным до 6,7 литра рабочим объемом. Во время стендовых замеров мощности двигатель показал отдачу в 408 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента (другие источники говорят, что пиковое значение тяги было на уровне 625 Нм). Для ходовых испытаний выбрали седан 7 серии в длиннобазной версии, который пришлось немного модифицировать.