Посмотрите на BMW 7 серии с V16 под капотом

Агрегат построили на базе серийного пятилитрового BMW M70 V12 с сохранением развала в 60 градусов как у донора, но увеличенным до 6,7 литра рабочим объемом. Во время стендовых замеров мощности двигатель показал отдачу в 408 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента (другие источники говорят, что пиковое значение тяги было на уровне 625 Нм). Для ходовых испытаний выбрали седан 7 серии в длиннобазной версии, который пришлось немного модифицировать.
Мощность BMW M70 V12 составляла 300 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента.
Так как V16 оказался длиннее стокового V12, то систему охлаждения перенесли в багажник. Воздух забирался через «жабры» в задних крыльях, прикрытые кожухами из стекловолокна, а выходил под крышкой багажника. Из-за отверстия под отвод пришлось даже уменьшить размеры фонарей. Вместо автомата, такую «семерку» оснастили механической коробкой передач от купе 8 серии.
После установки более мощного мотора седан смог разогнаться до «сотни» за шесть секунд, а его максимальная скорость превысила 300 километров в час. Показатели обычной машины были скромнее: 7,4 секунды и 250 километров в час с ограничителем.
BMW 7 серии c V16 удалось превратить в полностью функционирующий автомобиль, но дальнейшие разработки V16 прекратили. Сейчас уникальная «семерка» хранится в BMW.