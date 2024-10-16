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Опубликовано 16 октября 2024, 13:26
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Босс BMW призвал отменить запрет на ДВС, чтобы не зависеть от Китая

Потребность в батареях, топливных элементах и электролизерах вырастет в 10-30 раз, говорят эксперты
BMW считает, что переход на электрокары грозит зависимостью от Китая. Европе придется все больше и больше полагаться на китайские поставки литий-ионных аккумуляторов, если она откажется от «топливных» машин, сказал генеральный директор BMW Оливер Ципсе. Речь идет о полноценном переходе на электромобили, который ЕС планирует совершить к середине следующего десятилетия. Ципсе, как и ряд других влиятельных фигур из автопрома и политики, считает, что Европа к этому не готова.
BMW iX
BMW iX
© BMW
Мария Руцкая

Помимо зависимости от китайцев, есть и другая проблема, которой грозит запрет в нынешнем виде, добавил Ципсе. Это масштабное сокращение автопрома ЕС. Спрос на «электрички» в Европе оказался ниже, чем ожидалось, а государственные субсидии недостаточно эффективны.

Охлаждение рынка привело к тому, что многие производители начали снижать плановые показатели по выпуску электромобилей. В их числе Volkswagen, который столкнулся с низким спросом на ID.4 и ID.7 и был вынужден пересмотреть «зеленую» стратегию.

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Премьер-министр Италии Джорджия Мелони недавно тоже выступила против грядущего запрета, назвав его «саморазрушительным» для местной промышленности.

Мировые продажи электрокаров и подключаемых гибридов в сентябре выросли. Это заслуга в основном Китая, пишет Reuters, однако и Европа (а именно Великобритания, Италия, Германия и Дания) показала небольшой рост. Так, в КНР спрос на электрифицированные машины увеличился почти в полтора раза, до 1,12 миллиона машин, в Европе — на 4,2 процента, до примерно 300 тысяч.