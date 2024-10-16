Босс BMW призвал отменить запрет на ДВС, чтобы не зависеть от Китая

Босс BMW призвал отменить запрет на ДВС, чтобы не зависеть от КитаяПотребность в батареях, топливных элементах и электролизерах вырастет в 10-30 раз, говорят эксперты
Помимо зависимости от китайцев, есть и другая проблема, которой грозит запрет в нынешнем виде, добавил Ципсе. Это масштабное сокращение автопрома ЕС. Спрос на «электрички» в Европе оказался ниже, чем ожидалось, а государственные субсидии недостаточно эффективны.
Охлаждение рынка привело к тому, что многие производители начали снижать плановые показатели по выпуску электромобилей. В их числе Volkswagen, который столкнулся с низким спросом на ID.4 и ID.7 и был вынужден пересмотреть «зеленую» стратегию.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони недавно тоже выступила против грядущего запрета, назвав его «саморазрушительным» для местной промышленности.
Мировые продажи электрокаров и подключаемых гибридов в сентябре выросли. Это заслуга в основном Китая, пишет Reuters, однако и Европа (а именно Великобритания, Италия, Германия и Дания) показала небольшой рост. Так, в КНР спрос на электрифицированные машины увеличился почти в полтора раза, до 1,12 миллиона машин, в Европе — на 4,2 процента, до примерно 300 тысяч.