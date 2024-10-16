Босс BMW призвал отменить запрет на ДВС, чтобы не зависеть от Китая

Помимо зависимости от китайцев, есть и другая проблема, которой грозит запрет в нынешнем виде, добавил Ципсе. Это масштабное сокращение автопрома ЕС. Спрос на «электрички» в Европе оказался ниже, чем ожидалось, а государственные субсидии недостаточно эффективны.

Охлаждение рынка привело к тому, что многие производители начали снижать плановые показатели по выпуску электромобилей. В их числе Volkswagen, который столкнулся с низким спросом на ID.4 и ID.7 и был вынужден пересмотреть «зеленую» стратегию.