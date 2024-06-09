Volkswagen потратит треть «электромобильного» бюджета на ДВС

Volkswagen потратит треть «электромобильного» бюджета на ДВСНемецкий автогигант тоже вынужден был пересмотреть «зелёную» стратегию
Господин Антлиц позволил себе фразу, что «будущее электрическое, но прошлое ещё не закончилось». Таким образом Volkswagen сохраняет веру в тотальную электрификацию, но реалистично оценивает перспективы подобных моделей в краткосрочном будущем. В настоящий момент только 22% продаж Volkswagen Group в Европе составляют электромобили, а на других рынках доля ещё меньше.
Бывший гендиректор Volkswagen Герберт Дисс говорил о готовности выпустить до новых 75 электромобилей к 2030 году. Однако уже понятно, что планам не суждено сбыться, ведь на ключевом рынке в Китае немецкий автогигант вчистую проигрывает местным производителям. Возможно, ситуацию поменяют совместные проекты с китайскими фирмами: уже объявлено о партнёрстве с Xpeng, на подходе другой проект бюджетного электрокара вместе с JAC.
Всё больше автопроизводителей пересматривают стратегию отказа от двигателей внутреннего сгорания. От полного перехода на «батарейные» модели отказались Mercedes-Benz, Cadillac и Stellantis, также веру в ДВС подтвердил босс Aston Martin.