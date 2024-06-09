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Опубликовано 09 июня 2024, 19:19
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Volkswagen потратит треть «электромобильного» бюджета на ДВС

Немецкий автогигант тоже вынужден был пересмотреть «зелёную» стратегию
Volkswagen потратит треть «электромобильного» бюджета на ДВС. Финансовый директор концерна Арно Антлиц заявил журналистам, что из бюджета в размере 180 миллиардов евро, запланированного под «батарейные» модели в 2023 году, около 60 миллиардов решено направить на развитие двигателей внутреннего сгорания. Причина проста: Volkswagen зарабатывает на моделях с ДВС, поэтому заинтересован в сохранении их конкурентоспособности.
Volkswagen потратит треть «электромобильного» бюджета на ДВС
© Volkswagen
Сергей Ильин

Господин Антлиц позволил себе фразу, что «будущее электрическое, но прошлое ещё не закончилось». Таким образом Volkswagen сохраняет веру в тотальную электрификацию, но реалистично оценивает перспективы подобных моделей в краткосрочном будущем. В настоящий момент только 22% продаж Volkswagen Group в Европе составляют электромобили, а на других рынках доля ещё меньше.

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Бывший гендиректор Volkswagen Герберт Дисс говорил о готовности выпустить до новых 75 электромобилей к 2030 году. Однако уже понятно, что планам не суждено сбыться, ведь на ключевом рынке в Китае немецкий автогигант вчистую проигрывает местным производителям. Возможно, ситуацию поменяют совместные проекты с китайскими фирмами: уже объявлено о партнёрстве с Xpeng, на подходе другой проект бюджетного электрокара вместе с JAC.

Всё больше автопроизводителей пересматривают стратегию отказа от двигателей внутреннего сгорания. От полного перехода на «батарейные» модели отказались Mercedes-Benz, Cadillac и Stellantis, также веру в ДВС подтвердил босс Aston Martin.