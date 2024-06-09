Volkswagen потратит треть «электромобильного» бюджета на ДВС

Бывший гендиректор Volkswagen Герберт Дисс говорил о готовности выпустить до новых 75 электромобилей к 2030 году. Однако уже понятно, что планам не суждено сбыться, ведь на ключевом рынке в Китае немецкий автогигант вчистую проигрывает местным производителям. Возможно, ситуацию поменяют совместные проекты с китайскими фирмами: уже объявлено о партнёрстве с Xpeng, на подходе другой проект бюджетного электрокара вместе с JAC.