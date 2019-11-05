В России отзывают BMW X3 и X4 из-за ошибки при сборке

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Росстандарт сообщил о начале отзывной кампании, которая затрагивает партию из 36 экземпляров BMW X3 и X4, реализованных с октября по настоящее время. Причиной послужила ошибка, допущенная на заводе.
На конвейере на кроссоверах могли неправильно закрепить правую, левую или обе поворотные опоры. Это в свою очередь может привести к потере направляющей системы подвески колеса. На всех автомобилях проведут бесплатную замену дефектного механизма.
В конце октября стало известно об отзыве старых BMW 3 и 5 серии, проданных с 2000 по 2002 год. Эти автомобили укомплектованы потенциально опасными подушками безопасности Takata, который при ДТП могут взорваться и травмировать водителя и пассажиров металлическими элементами.