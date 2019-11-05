В России отзывают BMW X3 и X4 из-за ошибки при сборке

В конце октября стало известно об отзыве старых BMW 3 и 5 серии, проданных с 2000 по 2002 год. Эти автомобили укомплектованы потенциально опасными подушками безопасности Takata, который при ДТП могут взорваться и травмировать водителя и пассажиров металлическими элементами.