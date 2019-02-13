BMW X3 M и X4 M: 510 сил и полный привод от M5

С нуля до «сотни» X3 M и BMW X4 M разгоняются за 4,2 секунды, в исполнении Competition — за 4,1 секунды.

В список оснащения «заряженных» кроссоверов вошли усиленные тормоза, М-руль с двумя программируемыми кнопками M1/M2, как на M5, спортивные сиденья с отделкой кожей и светящимся логотипом BMW M, декоративные элементы салона из углепластика, а также проекционный дисплей и цифровая приборная панель.