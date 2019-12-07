Тюнеры добавили мощности и громкости BMW X3 M

Производительность рядной «битурбошестёрки» после чип-тюнинга и установки выхлопной системы из нержавеющей стали увеличилась с 480 лошадиных сил (510 сил в версии Competition) и 600 Нм крутящего момента до 610 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Мотористы Dahler утверждают, что эти показатели — не предел и разрабатывают тюнинг-кит второго уровня форсировки.
Внешне «эмку» от Dahler выделяют штрихи: насадки глушителя увеличенного диаметра с фирменной гравировкой, 22-дюймовые кованые диски с низкопрофильными шинами Michelin, заниженная подвеска и коврики в салоне. Кроме того, форсированный кроссовер можно узнать по басовитому звуку выхлопной системы.
Инженеры Dahler не говорят, насколько улучшилась динамика модернизированного кроссовера. Известно, что максимальная скорость вседорожников с пакетом Competition Line немного не дотягивает до 300 километров в час.
BMW X3 M в текущей версии доработок в Dahler описывают называют автомобилем «сильным, как медведь гризли, но элегантным». В планах ателье довести до ума новый уровень прошивки, запустить в продажу комплект спортивной подвески с регулируемой высотой дорожного просвета и разработать более агрессивный аэродинамический обвес.
Цены на швейцарский тюнинг-кит пока держатся в секрете. «Обычные» кроссоверы Х3 М и Х4 М в версии Competition в России можно приобрести по цене от 6,69 миллиона и 6,82 миллиона рублей соответственно.