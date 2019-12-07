Тюнеры добавили мощности и громкости BMW X3 M

Внешне «эмку» от Dahler выделяют штрихи: насадки глушителя увеличенного диаметра с фирменной гравировкой, 22-дюймовые кованые диски с низкопрофильными шинами Michelin, заниженная подвеска и коврики в салоне. Кроме того, форсированный кроссовер можно узнать по басовитому звуку выхлопной системы.

Инженеры Dahler не говорят, насколько улучшилась динамика модернизированного кроссовера. Известно, что максимальная скорость вседорожников с пакетом Competition Line немного не дотягивает до 300 километров в час.