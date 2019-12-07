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10:59

Тюнеры добавили мощности и громкости BMW X3 M

Ателье Dahler поделилось пакетом доработок Competition Line

© dÄHLer
Сергей Ильин
Швейцарская мастерская Dahler разработала тюнинг-комплект первого уровня для «заряженных» кроссоверов BMW X3 M и X4 M. С помощью новой прошивки двигателя, кастомного выхлопа, небольшого обвеса и занижения подвески специалисты ателье добились улучшения динамических характеристик, сохранив практичность.

Производительность рядной «битурбошестёрки» после чип-тюнинга и установки выхлопной системы из нержавеющей стали увеличилась с 480 лошадиных сил (510 сил в версии Competition) и 600 Нм крутящего момента до 610 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Мотористы Dahler утверждают, что эти показатели — не предел и разрабатывают тюнинг-кит второго уровня форсировки.

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Внешне «эмку» от Dahler выделяют штрихи: насадки глушителя увеличенного диаметра с фирменной гравировкой, 22-дюймовые кованые диски с низкопрофильными шинами Michelin, заниженная подвеска и коврики в салоне. Кроме того, форсированный кроссовер можно узнать по басовитому звуку выхлопной системы.

Инженеры Dahler не говорят, насколько улучшилась динамика модернизированного кроссовера. Известно, что максимальная скорость вседорожников с пакетом Competition Line немного не дотягивает до 300 километров в час.

BMW X3 M в текущей версии доработок в Dahler описывают называют автомобилем «сильным, как медведь гризли, но элегантным». В планах ателье довести до ума новый уровень прошивки, запустить в продажу комплект спортивной подвески с регулируемой высотой дорожного просвета и разработать более агрессивный аэродинамический обвес.

Цены на швейцарский тюнинг-кит пока держатся в секрете. «Обычные» кроссоверы Х3 М и Х4 М в версии Competition в России можно приобрести по цене от 6,69 миллиона и 6,82 миллиона рублей соответственно.