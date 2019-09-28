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22:59

Кроссовер BMW X3 превратили в 630-сильный снаряд

Ателье Manhart поделилось первым тюнинг-китом для M-версии вседорожника

© Manhart
Мастерская Manhart объявила о выпуске доработанной версии кроссовера BMW X3 M Competition. Мотористам удалось увеличить отдачу рядной трёхлитровой «битурбошестёрки» S58 с 510 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента до 630 лошадиных сил и 785 Нм крутящего момента.

BMW X3 M Competition после вмешательства Manhart получил собственное имя MHX3 600. Внешне кроссовер после чип-тюнинга выделяется золотыми вставками на бамперах, капоте и нижней части дверей и кастомными 21-дюймовыми колёсными дисками с контрастной окантовкой. Кроме того, высокопроизводительный X3 M отличается специальной выхлопной системой с керамическими 100-миллиметровыми насадками и заниженной на 30 миллиметров спортивной подвеской с пружинами H & R.

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Фото: Manhart

Пока специалисты Manhart не раскрывают динамические характеристики модернизированного вседорожника. Обычному BMW X3 M Competiton на набор первой «сотни» требуется 4,1 секунды и можно предположить, что на 20 процентов более мощная версия MHX3 600 справится с этой задачей быстрее, чем за четыре секунды.

Ателье Manhart ещё не добавило MHX3 600 в список работ на официальном сайте и не опубликовало цены: вероятно, инженеры занимаются доводкой «родственной» версии X4 M Competition и планируют выпустить полный пресс-релиз, посвящённый сразу двум машинам.

Источник: motor1.com