Кроссовер BMW X3 превратили в 630-сильный снаряд

BMW X3 M Competition после вмешательства Manhart получил собственное имя MHX3 600. Внешне кроссовер после чип-тюнинга выделяется золотыми вставками на бамперах, капоте и нижней части дверей и кастомными 21-дюймовыми колёсными дисками с контрастной окантовкой. Кроме того, высокопроизводительный X3 M отличается специальной выхлопной системой с керамическими 100-миллиметровыми насадками и заниженной на 30 миллиметров спортивной подвеской с пружинами H & R.
Фото: Manhart
Пока специалисты Manhart не раскрывают динамические характеристики модернизированного вседорожника. Обычному BMW X3 M Competiton на набор первой «сотни» требуется 4,1 секунды и можно предположить, что на 20 процентов более мощная версия MHX3 600 справится с этой задачей быстрее, чем за четыре секунды.
Ателье Manhart ещё не добавило MHX3 600 в список работ на официальном сайте и не опубликовало цены: вероятно, инженеры занимаются доводкой «родственной» версии X4 M Competition и планируют выпустить полный пресс-релиз, посвящённый сразу двум машинам.