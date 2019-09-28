Кроссовер BMW X3 превратили в 630-сильный снаряд

Пока специалисты Manhart не раскрывают динамические характеристики модернизированного вседорожника. Обычному BMW X3 M Competiton на набор первой «сотни» требуется 4,1 секунды и можно предположить, что на 20 процентов более мощная версия MHX3 600 справится с этой задачей быстрее, чем за четыре секунды.