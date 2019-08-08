BMW сообщила, когда в России начнутся продажи кроссоверов X3 M и X4 M

Для нашего рынка BMW предлагает вседорожники только в версии Competition с максимальным оснащением, а также лимитированную серию обычных «эмок» Special Edition. Цены на X3 M Competition начинаются с 6 миллионов 690 тысяч рублей, а X4 M Competition дороже на 130 тысяч рублей.

Под капотом кроссоверов установлена 3,0-литровая рядная «турбошестёрка», развивающая до 510 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Мощность передаётся на ведущие колёса через восьмидиапазонный «автомат». Привод — полный xDrive с двумя режимами работы и активным дифференциалом BMW M.