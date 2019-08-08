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9:33

BMW сообщила, когда в России начнутся продажи кроссоверов X3 M и X4 M

Информацию о старте продаж разместили в Twitter-аккаунте баварской марки

© BMW
«Заряженные» кроссоверы BMW X3 M и X4 M Competition появятся в российских шоу-румах 7 сентября. Приём заказов на M-версии X3 и X4 начался ещё зимой, причём за полгода с момента объявления цен кроссоверы подешевели почти на миллион.

Для нашего рынка BMW предлагает вседорожники только в версии Competition с максимальным оснащением, а также лимитированную серию обычных «эмок» Special Edition. Цены на X3 M Competition начинаются с 6 миллионов 690 тысяч рублей, а X4 M Competition дороже на 130 тысяч рублей.

Под капотом кроссоверов установлена 3,0-литровая рядная «турбошестёрка», развивающая до 510 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Мощность передаётся на ведущие колёса через восьмидиапазонный «автомат». Привод — полный xDrive с двумя режимами работы и активным дифференциалом BMW M.

Внешне исполнение М Competition можно отличить по 21-дюймовым колёсным дискам, паре «двустволок» выхлопной системы, оригинальным бамперам с увеличенной площадью воздухозаборников и чёрным акцентам в экстерьере: контрастным зеркалам, радиаторной решетке, накладкам на крыльях и шильдикам.

Источник: BMW