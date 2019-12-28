Для BMW X4 подготовили агрессивный тюнинг-обвес

Тюнинг-киты для модели прошлого поколения подразумевали 20-процентную прибавку мощности для «икс четвёртых» на тяжёлом топливе. Если пропорция сохранится, то отдача трёхлитровой рядной «турбошестёрки» может увеличиться с 265 лошадиных сил примерно до 320 лошадиных сил, а значит X4 xDrive 30d почти дотянется по характеристикам до «подогретой» заводской модификации X4 M40d (326 лошадиных сил, 680 Нм крутящего момента).

Полноценная премьера комплекта Hamann для BMW X4 состоится в начале 2020 года. Тогда же немецкое ателье назовёт цены на отдельные элементы и полный обвес целиком.