Для BMW X4 подготовили агрессивный тюнинг-обвес

Судя по первым изображениям, для X4 в M-пакете можно будет заказать сплиттер на передний бампер, накладки на колёсные арки и пороги, заменить диффузор, установить спортивную выхлопную систему с парой сдвоенных круглых патрубков в стиле «заряженной» X4 M Competition. Необычный для вседорожников на тяжёлом топливе штрих — выступающее над задним стеклом антикрыло, которое должно генерировать дополнительную прижимную силу.
Фото: Hamann
Hamann предложит владельцам заменить штатные пружины на спортивные и немного уменьшить клиренс. Также к заказу будут доступны два варианта 22-дюймовых низкопрофильных колёсных дисков Anniversary Evo: антрацитовые многоспицевые и контрастные с рисунком пятиконечной звезды. У вседорожников можно будет затонировать верхнюю часть фонарей и дополнить образ накладками на педали.
На официальном сайте Hamann нет информации о вмешательстве в техническую начинку X4. Вероятно, мотористы ателье вновь сосредоточатся на чип-тюнинге дизельных модификаций, ведь на тизерных изображениях запечатлён кроссовер версии xDrive 30d.
Тюнинг-киты для модели прошлого поколения подразумевали 20-процентную прибавку мощности для «икс четвёртых» на тяжёлом топливе. Если пропорция сохранится, то отдача трёхлитровой рядной «турбошестёрки» может увеличиться с 265 лошадиных сил примерно до 320 лошадиных сил, а значит X4 xDrive 30d почти дотянется по характеристикам до «подогретой» заводской модификации X4 M40d (326 лошадиных сил, 680 Нм крутящего момента).
Полноценная премьера комплекта Hamann для BMW X4 состоится в начале 2020 года. Тогда же немецкое ателье назовёт цены на отдельные элементы и полный обвес целиком.