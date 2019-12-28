Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
23:23

Для BMW X4 подготовили агрессивный тюнинг-обвес

Ателье Hamann поделилось тизером доработанного купе-кроссовера

© Hamann
Сергей Ильин
Дизайнерское бюро Hamann готовится к премьере стайлинг-пакета для BMW X4 второго поколения. Немецкие специалисты подготовят для компактного купеобразного вседорожника новый аэродинамический обвес и повысят отдачу двигателя с помощью чип-тюнинга. Изменения интерьера сведутся к добавлению фирменного декора.

Судя по первым изображениям, для X4 в M-пакете можно будет заказать сплиттер на передний бампер, накладки на колёсные арки и пороги, заменить диффузор, установить спортивную выхлопную систему с парой сдвоенных круглых патрубков в стиле «заряженной» X4 M Competition. Необычный для вседорожников на тяжёлом топливе штрих — выступающее над задним стеклом антикрыло, которое должно генерировать дополнительную прижимную силу.

>
Reload
1 / 4

Фото: Hamann

Hamann предложит владельцам заменить штатные пружины на спортивные и немного уменьшить клиренс. Также к заказу будут доступны два варианта 22-дюймовых низкопрофильных колёсных дисков Anniversary Evo: антрацитовые многоспицевые и контрастные с рисунком пятиконечной звезды. У вседорожников можно будет затонировать верхнюю часть фонарей и дополнить образ накладками на педали.

На официальном сайте Hamann нет информации о вмешательстве в техническую начинку X4. Вероятно, мотористы ателье вновь сосредоточатся на чип-тюнинге дизельных модификаций, ведь на тизерных изображениях запечатлён кроссовер версии xDrive 30d.

Тюнинг-киты для модели прошлого поколения подразумевали 20-процентную прибавку мощности для «икс четвёртых» на тяжёлом топливе. Если пропорция сохранится, то отдача трёхлитровой рядной «турбошестёрки» может увеличиться с 265 лошадиных сил примерно до 320 лошадиных сил, а значит X4 xDrive 30d почти дотянется по характеристикам до «подогретой» заводской модификации X4 M40d (326 лошадиных сил, 680 Нм крутящего момента).

Полноценная премьера комплекта Hamann для BMW X4 состоится в начале 2020 года. Тогда же немецкое ателье назовёт цены на отдельные элементы и полный обвес целиком.