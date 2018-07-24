BMW X4 M: первая фотография

В Сети появился снимок «заряженной» модификации BMW X4, подготовленной спортивным подразделением марки. Машину без камуфляжа удалось сфотографировать сотрудникам издания Autocosmos на территории завода BMW в Спартанберге.

От обычного «Икс-четвертого» М-версию купеобразного кроссовера можно отличить по характерному бейджу на двери багажника, «жабрам» на передних крыльях, расширенным колесным аркам, измененному диффузору, четырем парубкам выхлопной системы и аэродинамическим боковым зеркалам, как, например, у старшего X6 M.

Под капотом BMW X4 M должна оказаться трехлитровая рядная «шестерка» S58, отдача которой составит около 482 лошадиных сил. Этот же мотор получит BMW X3 M, а также M3 и M4 следующего поколения.

BMW X4 M40i

Сейчас самой мощной модификацией X4 на российском рынке является M40i. Такие машины оснащаются трехлитровым шестицилиндровым двигателем мощностью 360 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. С места до «сотни» BMW X4 M40i способен разгоняться за 4,8 секунды. Максимальная скорость кроссовера составляет 250 километров в час.