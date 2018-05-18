Про дебют кроссовера рассказал председатель совета директоров компании

Пульс

Названы официальные сроки появления BMW X5 нового поколения

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18 мая 2018

Публичный дебют внедорожника BMW X5 нового поколения состоится до конца текущего года. Об этом на ежегодном собрании акционеров сообщил председатель совета директоров BMW AG Харальд Крюгер.

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Как выглядели «горячие» внедорожники 20 лет назад

О новинке пока нет никакой информации. Вероятно, ее построят на модульной платформе Cluster Architecture (CLAR), которая использовалась при разработке седана 7-Series последнего поколения. В конструкции будет использоваться больше высокопрочных сталей и композитных материалов.

Помимо X5, в текущем году дебютирует флагманский X7. Кроссовер будет предлагаться с 462-сильным восьмицилиндровым битурбо мотором объемом 4,4 литра и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В гамму двигателей X7 также войдут шестицилиндровые агрегаты и гибридная силовая установка.

BMW X7 оснастят полностью электронной приборной панелью, мультимедийным комплексом iDrive следующего поколения, активным M-дифференциал, пневмоподвеской и пятизонным климат-контролем.

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