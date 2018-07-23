Программу доработок для «заряженного» представила польская Auto-Dynamics

Пульс

BMW X5 M превратили в 670-сильный суперкар

B1d2f59efceef7b0de199f8b2f5e5d97c124c39f
23 июля 2018

Польское ателье Auto-Dynamics представило программу доработок для «заряженного» BMW X5 M. После модернизации баварский кроссовер стал мощнее Lamborghini Urus: отдача 4,4-литровой «битурбовосьмерки» составила 670 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента. У «Уруса» 650 сил и 850 Нм момента соответственно.

[Собираем гербарий уникальных и тайных творений BMW Motorsport](https://motor.ru/selector/bmwmhistory.htm)

Собираем гербарий уникальных и тайных творений BMW Motorsport

Чтобы увеличить мощность «восьмерки» специалистам Auto-Dynamics пришлось переписать программу работы электронного блока управления, установить высокопроизводительный воздушный фильтр и титановую выпускную систему Akrapovic. В результате BMW X5 M, получивший название Avalanche, способен разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды, тогда как обычному кроссоверу на это требуется 4,2 секунды. Urus проделывает это упражнение за 3,7 секунды.

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Для придания агрессивного внешнего вида BMW X5 M Avalanche затянули в черную матовую пленку, добавили несколько деталей из углепластика, а все остальное опять же выкрасили в черный. Помимо этого, на кроссовер установили заниженную подвеску Hamann.

BMW X5 M следующего поколения дебютирует до конца 2019 года. По слухам, кроссовер получит 4,4-литровую «восьмерку», отдачу которой доведут до 600 лошадиных сил. Не исключено, что модели достанется набор Competition Package, а следовательно, мощность агрегата может вырасти до 625 сил, как у новой «Эм-пятой».

В черном-черном гараже...

Очень редкие машины в самом черном цвете

Теги:
BMWX5
Новости по теме
16 июля 2018
Названы российские цены на новый BMW X5
6 июня 2018
Новый BMW X5: другая платформа, пневмоподвеска и цифровая приборка
30 июня 2017
BMW оценила очень черные X5 M и X6 M на 2,5 миллиона рублей дороже обычных