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11:53

Новые BMW X5 M и X6 M сфотографировали без камуфляжа

На снимках также можно увидеть салон кроссоверов

В Сети появились новые фотографии BMW X5 M и X6 M следующего поколения. «Заряженные» кроссоверы в версии Competition сфотографированы на сборочном конвейере без камуфляжа.

На снимках видно, что внешне от своих «гражданских» родственник M-кроссоверы будут отличаться аэродинамическим обвесом с огромными воздухозаборниками в переднем бампере, задним диффузором и «четырехствольной» выхлопной системой. В салоне появится M-руль и спортивные передние кресла с развитой боковой поддержкой.

По предварительной информации, в движение BMW X5 M и X6 M будет приводить 4,4-литровый V8 с двумя турбонагнетателями. Отдача двигателя в базовом варианте составит 600 лошадиных сил, в версии Competition — 625 сил. Он будет сочетаться с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом M xDrive. Разгон до «сотни» у кроссоверов будет занимать менее четырех секунд.

Нынешний BMW X5 M (X6 M) оснащается 4.4 V8 мощностью 575 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» кроссовер разгоняется за 4,2 секунды. Его максимальная скорость — 280 километров в час.

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