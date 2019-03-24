Новые BMW X5 M и X6 M сфотографировали без камуфляжа

По предварительной информации, в движение BMW X5 M и X6 M будет приводить 4,4-литровый V8 с двумя турбонагнетателями. Отдача двигателя в базовом варианте составит 600 лошадиных сил, в версии Competition — 625 сил. Он будет сочетаться с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом M xDrive. Разгон до «сотни» у кроссоверов будет занимать менее четырех секунд.