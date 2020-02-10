Новые BMW X5 M и Х6 М: мотор от М5 и разгон до «сотни» за 3,8 секунды

Внешне М-версии можно узнать по характерным аэродинамически оптимизированным зеркалам заднего вида, доработанной решётке радиатора, агрессивным бамперам с развитыми воздухозаборниками, выхлопной системе с четырьмя патрубками, 21-дюймовым дискам и элементам декора. Топ-исполнения Competition выделяются чёрными акцентами экстерьера и более «мелодичной» спортивной выхлопной системой M Sport.

В салоне «эмки» выдают фирменный М-руль, спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой и светящимися логотипами модели, алюминиевая или карбоновая отделка передней панели и центральной консоли, а также селектор трансмиссии с тисненой эмблемой М.