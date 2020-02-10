Новые BMW X5 M и Х6 М: мотор от М5 и разгон до «сотни» за 3,8 секунды

Внешне М-версии можно узнать по характерным аэродинамически оптимизированным зеркалам заднего вида, доработанной решётке радиатора, агрессивным бамперам с развитыми воздухозаборниками, выхлопной системе с четырьмя патрубками, 21-дюймовым дискам и элементам декора. Топ-исполнения Competition выделяются чёрными акцентами экстерьера и более «мелодичной» спортивной выхлопной системой M Sport.
В салоне «эмки» выдают фирменный М-руль, спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой и светящимися логотипами модели, алюминиевая или карбоновая отделка передней панели и центральной консоли, а также селектор трансмиссии с тисненой эмблемой М.
Техническая начинка новых Х5 М и Х6 М знакома по седану М5 поколения F90: базовые вседорожники оснащаются 600-сильным двигателем (750 Нм крутящего момента), а в топ-версию Competition устанавливают форсированный до 625 лошадиных сил силовой агрегат. Разгон с нуля до 100 километров в час у новых Х5 М и Х6 М займёт 3,9 секунды; исполнение Competition будет ещё на 0,1 секунды быстрее. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 километров в час, но с пакетом M Driver's Package лимит можно сдвинуть до 290 километров в час. Для сравнения 575-сильные Х5 М и Х6 М в предыдущих кузовах тратили на набор первой «сотни» 4,2 секунды, обладая той же максимальной скоростью.
Помимо двигателя, М-версии кроссоверов отличаются от обычных X5 и X6 адаптивной подвеской с активной системой подавления кренов, доработанным рулевым управлением и более жёстким модернизированным шасси. Кроме того, Х5 М и Х6 М получили мощную тормозную систему с шестипоршневыми суппортами и 395-миллиметровыми дисками спереди и 380-миллиметровыми сзади.
Продажи моделей в Северной Америке начнутся весной 2020 года. Цены в США стартуют с отметки в 105 100 долларов (около 6.86 млн рублей) за Х5 М и со 114 100 долларов (около 7,44 млн рублей) за версию Х5 М Competition. Цены на Х6 М варьируются от 108 600 долларов (около 7,08 млн рублей) до 117 600 долларов (около 7,67 млн рублей). О рублёвом ценнике и начале продаж в России представительство BMW объявит дополнительно.