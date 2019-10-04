BMW объявила рублёвые цены на новые Х5 М и Х6 М

Оснащение версии Special Edition богатое: в комплектацию входят лазерные фары, вентилируемые передние кресла, подогрев передних и задних сидений, автодоводчики дверей, аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond, функция распознавания знаков, парковочный ассистент и камеры кругового обзора. BMW X5 M SE со стандартным для «эмок» 600-сильным двигателем стоит 8 миллионов 990 тысяч рублей, Х6 М SE дороже на 400 тысяч рублей.
Более производительные версии Competition с чёрными внешними акцентами и более мощным 625-сильным двигателем дороже: X5 M Competition оценивается как минимум в 9,2 миллиона рублей, а цены на Х6 М Competition начинаются от 9 миллионов 590 тысяч рублей.
Для сравнения цены на гражданский BMW X5 в кузове G05 варьируются в диапазоне от 4,75 миллиона рублей до 6,2 миллиона рублей. Купеобразный X6 M в предыдущем поколении F86 есть в наличии по цене от 7,94 миллиона рублей. Главный конкурент от Mercedes-AMG — GLE 63 — переживает смену поколений и недоступен к заказу, а цены на Porsche Cayenne Turbo начинаются с 10,4 миллиона рублей.
Новые BMW X5 M и Х6 М уже появились на российском сайте марке, но конфигуратор пока не запущен. «Заряженные» вседорожники прибудут в Россию через семь месяцев: первые машины ожидают 2 мая 2020 года.