BMW объявила рублёвые цены на новые Х5 М и Х6 М

Оснащение версии Special Edition богатое: в комплектацию входят лазерные фары, вентилируемые передние кресла, подогрев передних и задних сидений, автодоводчики дверей, аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond, функция распознавания знаков, парковочный ассистент и камеры кругового обзора. BMW X5 M SE со стандартным для «эмок» 600-сильным двигателем стоит 8 миллионов 990 тысяч рублей, Х6 М SE дороже на 400 тысяч рублей.

Более производительные версии Competition с чёрными внешними акцентами и более мощным 625-сильным двигателем дороже: X5 M Competition оценивается как минимум в 9,2 миллиона рублей, а цены на Х6 М Competition начинаются от 9 миллионов 590 тысяч рублей.