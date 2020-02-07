В сеть попали фотографии нового BMW X6

В числе наиболее заметных отличий от предшественника – новый передний бампер с массивными воздухозаборниками, более узкие фары, а также радиаторная решетка, которая чуть увеличилась в размерах. Сзади – фонари как у 8-Series и небольшой спойлер. Изменилась и линия крыши – она стала еще более покатой.
Фотографий салона купе-кроссовера пока нет. По предварительной информации, X6 нового поколения получил цифровую панель приборов и мультимедийную систему с экраном диагональю 12,3 дюйма.
Что касается моторной гаммы, то в нее войдут агрегаты от BMW X5. Это «турбошестерка» объемом 3,0 литра с отдачей 340 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, а также восьмицилиндровый 4,4-литровый двигатель, мощность которого составляет 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Оба агрегата сочетаются с системой полного привода xDrive и восьмидиапазонным «автоматом». Не исключено появление и трехлитровой «шестерки» мощность 249 либо 400 сил.
Дебют нового BMW X6 ожидается на автосалоне во Франкфурте в сентябре. Скорее всего, продажи стартуют до конца 2019 года.