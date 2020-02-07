В сеть попали фотографии нового BMW X6

В числе наиболее заметных отличий от предшественника – новый передний бампер с массивными воздухозаборниками, более узкие фары, а также радиаторная решетка, которая чуть увеличилась в размерах. Сзади – фонари как у 8-Series и небольшой спойлер. Изменилась и линия крыши – она стала еще более покатой.