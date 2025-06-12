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Опубликовано 12 июня 2025, 18:36
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Супергибрид BMW XM лишился начальной версии с мотором V8

В большинстве стран модель предложат в единственной версии Label
Супергибрид BMW XM лишился начальной версии с мотором V8. Баварская компания пересмотрела комплектации кроссовера к 2026 модельному году. Начальная версия с V8 с пиковой отдачей 653 л.с. и 800 Нм отправлена в отставку: отныне покупателям предложат только самую роскошную и быструю модификацию Label (748 л.с. и 1000 Нм). В США такая перестановка означает удорожание минимум на 16%, ведь сейчас BMW XM Label стоит 188 тысяч долларов.
Супергибрид BMW XM лишился начальной версии с мотором V8
© BMW
Сергей Ильин
Сергей Ильин

Изначально BMW XM Label Red выходил на рынок, как спецверсия с тиражом 500 штук. Однако приставка Red со временем исчезла вместе с красным декором, а вот сверхмощная силовая установка осталась. Теперь об ограничениях по количеству выпущенных машин нет и речи. С 2026 модельного года штатно установлены 23-дюймовые диски (вместо 22-дюймовых), а мощность зарядного устройства выросла с 7,4 до 11 киловатт.

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На рынках с жёсткими эконормами BMW оставит на 2026 модельный год базовую шестицилиндровую версию XM M50e. Отдача не изменится (475 л.с., 700 Нм), а единственным техническим улучшением станет вышеупомянутая более быстрая зарядка. По традиции, к новому модельному году расширится палитра цветов кузова и возможности персонализации салона. Производство модернизированных машин начнётся в августе, цен пока нет.

Прайс-листы обещают рассекретить в ближайший уикэнд на гонке «24 часа Ле-Мана». Сейчас XM Label стоит от 187 875 долларов, и едва ли BMW будет делать солидную наценку, ведь супергибрид и без того продаётся из рук вон плохо.

Источник:Motor1.com
Автор:Сергей Ильин
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