Супергибрид BMW XM лишился начальной версии с мотором V8

Изначально BMW XM Label Red выходил на рынок, как спецверсия с тиражом 500 штук. Однако приставка Red со временем исчезла вместе с красным декором, а вот сверхмощная силовая установка осталась. Теперь об ограничениях по количеству выпущенных машин нет и речи. С 2026 модельного года штатно установлены 23-дюймовые диски (вместо 22-дюймовых), а мощность зарядного устройства выросла с 7,4 до 11 киловатт.