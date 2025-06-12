Супергибрид BMW XM лишился начальной версии с мотором V8

Супергибрид BMW XM лишился начальной версии с мотором V8В большинстве стран модель предложат в единственной версии Label
Изначально BMW XM Label Red выходил на рынок, как спецверсия с тиражом 500 штук. Однако приставка Red со временем исчезла вместе с красным декором, а вот сверхмощная силовая установка осталась. Теперь об ограничениях по количеству выпущенных машин нет и речи. С 2026 модельного года штатно установлены 23-дюймовые диски (вместо 22-дюймовых), а мощность зарядного устройства выросла с 7,4 до 11 киловатт.
На рынках с жёсткими эконормами BMW оставит на 2026 модельный год базовую шестицилиндровую версию XM M50e. Отдача не изменится (475 л.с., 700 Нм), а единственным техническим улучшением станет вышеупомянутая более быстрая зарядка. По традиции, к новому модельному году расширится палитра цветов кузова и возможности персонализации салона. Производство модернизированных машин начнётся в августе, цен пока нет.
Прайс-листы обещают рассекретить в ближайший уикэнд на гонке «24 часа Ле-Мана». Сейчас XM Label стоит от 187 875 долларов, и едва ли BMW будет делать солидную наценку, ведь супергибрид и без того продаётся из рук вон плохо.