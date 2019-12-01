Для родстера BMW Z4 подготовили тюнинг-кит с пятилетней гарантией

Модернизация Z4 M40i ничем не отличается от доработки соплатформенной Toyota Supra GR: мощность родстера может быть увеличена с 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента до 400 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Прибавка достигается за счёт чип-тюнинга двигателя и замены штатного выхлопа на спортивный. На выбор предлагается карбоновое оформление выпускной системы или установка двойных чёрных патрубков.

Изменение кузовных панелей сводится к добавлению небольшого двухсекционного антикрыла, боковых юбок, переднего сплиттера и вентиляционных отверстий капота. В салоне изделие AC Schnitzer выделяют штрихи: накладки на педали и селектор трансмиссии, а также специальная подставка для левой ноги.