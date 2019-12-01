Для родстера BMW Z4 подготовили тюнинг-кит с пятилетней гарантией

Модернизация Z4 M40i ничем не отличается от доработки соплатформенной Toyota Supra GR: мощность родстера может быть увеличена с 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента до 400 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Прибавка достигается за счёт чип-тюнинга двигателя и замены штатного выхлопа на спортивный. На выбор предлагается карбоновое оформление выпускной системы или установка двойных чёрных патрубков.
Изменение кузовных панелей сводится к добавлению небольшого двухсекционного антикрыла, боковых юбок, переднего сплиттера и вентиляционных отверстий капота. В салоне изделие AC Schnitzer выделяют штрихи: накладки на педали и селектор трансмиссии, а также специальная подставка для левой ноги.
Для лучшей управляемости и снижения центра тяжести AC Schnitzer предлагает оснастить родстер регулируемой подвеской RS, которая позволяет уменьшить клиренс на 25 миллиметров. Есть более доступный вариант с укороченными пружинами и фиксированным занижением передней оси на 25-35 миллиметров, задней оси — на 20-30 миллиметров. Вмешательство в ходовую часть завершает замена штатных колёс на низкопрофильные шины Hankook размерности 255/30 R20 спереди и 275/30 R20 сзади. На выбор предлагают кастомные двухцветные легкосплавные или кованые диски AC.
Бонусом немецкого ателье является то, что на весь тюнинг сохраняется пятилетняя гарантия. Первые клиентские Z4 в тюнинге AC Schnitzer появятся следующей весной. К этому времени мотористы из Ахена обещает завершить работы по прошивке менее мощных родстеров Z4 sDrive20i и Z4 sDrive30i с двухлитровыми «турбочетвёрками».
В России продажи нового BMW Z4 начались в марте этого года. Цены на заднеприводные родстеры начинаются с 3 миллионов 380 тысяч рублей.