Тюнеры BMW подготовили комплект улучшений для новой «Супры»

Мастерская AC Schnitzer пока не сообщила цены на тюнинг-комплект для «Супры». Ожидается, что прайс-лист опубликуют ближе к началу продаж, которое запланировано на весну 2020 года. Пока доработки немецкого ателье сертифицированы только по европейскому стандарту WLTP, так что мировые продажи под вопросом.

Российским владельцам Toyota Supra GR можно не опасаться потери эксклюзивности: квота спорткаров на 2019 год не превышает 22 экземпляров. Продажи начались 9 августа, стартовая цена модели — 5 миллионов 534 тысячи рублей.