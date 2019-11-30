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10:59

Тюнеры BMW подготовили комплект улучшений для новой «Супры»

Японский спорткар получил заниженную подвеску и форсированный двигатель

© Toyota
Сергей Ильин
Немецкое ателье AC Schnitzer, специализирующееся на доработке автомобилей BMW, представило проект модернизации Toyota Supra пятого поколения. Специалисты AC Schnitzer предлагают заменить подвеску, установить новое программное обеспечение мотора, добавить аэродинамических элементов в экстерьере и фирменных аксессуаров в салоне.

Новая прошивка двигателя и установка спортивной выхлопной системы позволила мотористам AC Schnitzer повысить отдачу рядной наддувной «шестёрки» объёмом 3,0 литра с 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента до 400 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Форсировка не повлияла на ресурс: тюнеры готовы гарантировать бесперебойную работу силовой установки на протяжении 36 месяцев.

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Внешне Toyota Supra GR от AC Schnitzer выделяется чёрным матовым передним сплиттером, карбоновым задним антикрылом, дополнительными вентиляционными отверстиями в капоте, новым креплением переднего номера, 20-дюймовыми кастомными дисками и увеличенными насадками выхлопной системы. В салоне отличий ещё меньше: AC Schnitzer установил брендированные накладки на педали и заменил крышку контроллера iDrive.

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Потенциальным клиентам предлагают выбрать один из двух вариантов доработки подвески: есть простой комплект занижения на 15 миллиметров, есть вариант с установкой регулируемых пружин с возможностью уменьшения клиренса на 25 миллиметров и настройкой степени сопротивления амортизаторов на сжатие и отбой.

Мастерская AC Schnitzer пока не сообщила цены на тюнинг-комплект для «Супры». Ожидается, что прайс-лист опубликуют ближе к началу продаж, которое запланировано на весну 2020 года. Пока доработки немецкого ателье сертифицированы только по европейскому стандарту WLTP, так что мировые продажи под вопросом.

Российским владельцам Toyota Supra GR можно не опасаться потери эксклюзивности: квота спорткаров на 2019 год не превышает 22 экземпляров. Продажи начались 9 августа, стартовая цена модели — 5 миллионов 534 тысячи рублей.