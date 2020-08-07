BMW запустила в России фирменные платежные карты

Подарочную карту можно пополнить с банковского счета, сообщает пресс-служба BMW. На старте продаж лимит ограничен 15 тысячами рублей, а месячный оборот средств не должен превышать 40 тысяч рублей. Когда в России станет доступна процедура идентификации клиента, эти ограничения снимут.
Карту можно привязать к Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay и расплачиваться у дилеров BMW и BMW Motorrad, а также в Школе водительского мастерства BMW Driving Experience. Кроме этого, ею можно пользоваться как обычной банковской картой – оплачивать счета в магазинах и ресторанах. Позже владельцам таких карт станут доступны скидки от BMW.
Фото: BMW
Оформить digital-карту можно на сайте BMW, заполнив специальную форму и выбрав из трех вариантов дизайна. На стандартной карте BMW виден фирменный узор решетки радиатора, на BMW M – изогнутая линия в цветах спортивных автомобилей. Карта BMW Motorrad посвящена мотоциклетному подразделению марки, которое ведет свою историю с 1923 года.
Другой вариант подарка для поклонников бренда представил накануне Aston Martin. В сотрудничестве с шотландской винокурней Bowmore британская марка выпустила односолодовый виски Black Bowmore DB5 1964. Всего будет продано 25 бутылок, каждая из которых оценивается почти в пять миллионов рублей.