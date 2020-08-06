Aston Martin выпустил виски за пять миллионов рублей

Каждая изготовлена в стеклодувной мастерской Glasstorm, расположенной на северо-востоке Шотландии, и украшены оригинальным поршнем Aston Martin DB5. К ней прилагается подарочная коробка с отделкой тонкой телячьей кожей, латунной защелкой и никелированными петлями, подражающими деталям DB5. Обращение к эстетики гранд-турера неслучайно, ведь в 1964-м на экраны вышел «Голдфингер» — третий по счету фильм о Джеймсе Бонде — звездой которого и стал DB5.

В продажу виски Black Bowmore DB5 1964 поступит в конце осени и будет стоить 50 000 фунтов стерлингов (4,9 миллиона рублей).