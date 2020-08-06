Aston Martin выпустил виски за пять миллионов рублей

Дело в том, что в 1964 году винокурня Bowmore начала использовать новый паровой дистиллятор, и результатом первой перегонки стал культовый Black Bowmore цвета «чёрный обсидиан». За все время было всего шесть релизов напитка, причем с 1993-го разлили только около шести тысяч бутылок. Впрочем, коллаборация с Астоном вполне может оказаться чуть ли не самым редким и востребованным у коллекционеров экземпляром — в розницу попадут лишь 25 бутылок.
Каждая изготовлена в стеклодувной мастерской Glasstorm, расположенной на северо-востоке Шотландии, и украшены оригинальным поршнем Aston Martin DB5. К ней прилагается подарочная коробка с отделкой тонкой телячьей кожей, латунной защелкой и никелированными петлями, подражающими деталям DB5. Обращение к эстетики гранд-турера неслучайно, ведь в 1964-м на экраны вышел «Голдфингер» — третий по счету фильм о Джеймсе Бонде — звездой которого и стал DB5.
В продажу виски Black Bowmore DB5 1964 поступит в конце осени и будет стоить 50 000 фунтов стерлингов (4,9 миллиона рублей).
Дизайн бутылок, к слову, разработан командой стилистов под руководством главного креативного директора Aston Martin Марека Рейхмана. Группа уже успели отметиться оформлением внутренних помещений брендированного «Астоном» жилого комплекса, приняла участие в разработке первого в истории бренда мотоцикла и запуске услуги Aston Martin Automotive Galleries and Lairs, предлагающей клиентам проектирование гаражей и уникальных выставочных площадок под ключ.