BMW представила совершенно новую «трешку»

В качестве опции доступна тормозная система M Sport с четырехпоршневыми фиксированными суппортами спереди, а также самоблокирующийся дифференциал в приводе задних колес (только на BMW 330i и 330d с М-подвеской).

Поначалу «трешка» будет доступна с тремя моторами в пяти градациях по мощности. Четырехцилиндровые бензиновые двигатели объемом два литра на BMW 320i и 330i развивают 184 и 258 лошадиных сил. У BMW 318d и 320d — дизеля того же объема с отдачей 150 и 190 лошадиных сил. А единственным вариантом с шестицилиндровым мотором пока что будет BMW 330d с 265-сильным дизелем. Кстати, версию 320d можно получить с полным приводом, остальные машины — исключительно заднеприводные.

В будущем у «трешки» должна появиться модификация начального уровня с трехцилиндровым двигателем, а также мощные М-версии.