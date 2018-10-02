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10:43

BMW представила совершенно новую «трешку»

У модели появилась новая платформа и непривычный дизайн

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Сегодня ровно в девять утра на Парижском автосалоне представили новое поколение BMW третьей серии с внутризаводским индексом G20. Узнать ее можно по передку с непривычными «клыками» под фарами и «изгибу Хоффмайстера» измененной формы на задней стойке.

Машина нынешнего поколения с внутризаводским индексом индексом F30 по сути своей была лишь глубокой модернизацией предыдущей модели (E90). А вот «трешка» седьмого поколения — совершенно новый автомобиль, не имеющий ничего общего с предшественниками.

В его основе модульная платформа CLAR, используемая на большинстве BMW с продольным расположением силового агрегата. Но в отличие от «пятерок» и «семерок» c двухрычажной передней подвеской, на «трешке» применены стойки Макферсон — как и на новом кроссовере BMW X3. Пятирычажная задняя подвеска конструктивно похожа на старую, но полностью переделана.

В конструкции кузова увеличена доля алюминия, магния и высокопрочных сталей. При разработке новой «трешки» приоритет был отдан улучшению динамики движения — массу автомобиля снизили на 55 килограммов, центр тяжести удалось понизить на 10 миллиметров, при этом значительно расширили колею (на 43 миллиметра спереди и 21 миллиметра сзади). Заметно выросла жесткость кузова на кручение — примерно на 15 процентов. А еще у новой «трешки» идеальная развесовка по осям — 50:50.

Длину колесной базы увеличили на 41 миллиметр (до 2851 миллиметров). В целом автомобиль стал крупнее своего предшественника, но совсем ненамного. Длина выросла на 85 миллиметров и достигла 4709 миллиметров, ширина — 1827 миллиметров (+16 миллиметров).

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Аэродинамику тщательно оптимизировали — баварцам удалось снизить коэффициент лобового сопротивления до 0,23 (у версии BMW 320d).

В подвеске важное нововведение — оригинальные амортизаторы с гидравлическими отбойниками: они используются как на базовых машинах, так и на седанах с опциональной М-подвеской с уменьшенным на 10 миллиметров клиренсом. Также предусмотрена опциональная адаптивная M-подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами (без гидро-отбойников).

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Так выглядит «трешка» с базовым оперением. Машина с более эффектным М-обвесом — на заглавном фото

В качестве опции доступна тормозная система M Sport с четырехпоршневыми фиксированными суппортами спереди, а также самоблокирующийся дифференциал в приводе задних колес (только на BMW 330i и 330d с М-подвеской).

Поначалу «трешка» будет доступна с тремя моторами в пяти градациях по мощности. Четырехцилиндровые бензиновые двигатели объемом два литра на BMW 320i и 330i развивают 184 и 258 лошадиных сил. У BMW 318d и 320d — дизеля того же объема с отдачей 150 и 190 лошадиных сил. А единственным вариантом с шестицилиндровым мотором пока что будет BMW 330d с 265-сильным дизелем. Кстати, версию 320d можно получить с полным приводом, остальные машины — исключительно заднеприводные.

В будущем у «трешки» должна появиться модификация начального уровня с трехцилиндровым двигателем, а также мощные М-версии.

В скором времени ожидается мощная шестицилиндровая версия M340i xDrive

Внутри по сравнению с «трешкой» прошлого поколения стало просторнее — увеличилось пространство для плеч и локтей водителя и переднего пассажира. Интерьер выполнен по ставшей классической для BMW архитектуре: горизонтальное членение передней панели, сведенная на нет центральная консоль. Но все переосмысленно в новом фирменном стиле, уже опробованном на кроссовере X5: обилие метализированной отделки, виртуальный щиток приборов с замысловатыми шкалами и широченный «планшет» навигации, пристроенный над центральными дефлекторами вентиляции.

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У виртуального щитка два основных варианта отображения информации: "комфортный" (первый слайд) и "спортивный"

Мультимедиа-система с экраном диагональю 10,25 дюйма построена на платформе BMW iDrive 7.0, впервые использованной на новом BMW X5 (G05). Контролировать её можно не только с помощью сенсорного дисплея, кнопок на рулевом колесе или контроллера iDrive на центральном тоннеле, но и посредством голосового управления.

Предусмотрено четыре линии персонализации автомобиля: Advantage, Sport Line, Luxury Line и пакет M Sport. В числе опций покупатели смогут заказать обивку салона кожей сорта Vernasca либо Merino, и отделку приборной панели искусственной кожей Sensatec или натуральной BMW Individual. Другие опции — трехзонный климат-контроль, стеклянная крыша и аудиосистема Harman Kardon.

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Подключаемый гибрид получит индекс 330e. Такая машина появится позже

Объем багажника не изменился ни на йоту и составляет 480 литров. Его можно увеличить, сложив спинки заднего сиденья (доступно соотношение 40:20:40). Кстати, крышка багажника опционально будет снабжаться электроприводом.

Новая «трешка» получит богатый набор электронных ассистентов водителя: активный круиз-контроль с функцией Stop & Go (опция), система предупреждения об опасностях при перестроении и наезде сзади, а также система помощи при выезде с парковки задним ходом. Также доступна система удержания в полосе с активной защитой от боковых ударов и ассистент парковки, который способен автоматически двигаться назад по ранее пройденной траектории на дистанции до 50 метров.

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Рядом с селектром восьмиступенчатого «автомата» и шайбой iDrive видно клавишу электромеханического ручника. На BMW третьей серии он появился впервые

Новая «трешка» BMW будет выпускаться на заводе в Мюнхене, а также на совместном предприятии BMW и Brilliance Auto в Шеньяне (Китай) и новом заводе концерна в мексиканском Сан-Луис-Потоси.

Мировой старт продаж новой модели запланирован на 9 марта 2019 года. В России на первых порах будет доступно три варианта модели: BMW 330i, BMW 320d и BMW 320d xDrive.

Вероятно, в дальнейшем производство новых «трешек» для российского рынка будет развернуто в Калининграде. До сих пор на предприятии «Автотор» собирали сравнительно доступные версии седанов третьей и пятой серии, кроссоверов X1, X3 и X5, и даже представительские седаны седьмой серии.

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