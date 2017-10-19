Мы познакомились с новым BMW X3 и... затруднились с диагнозом

CLARификацияМы познакомились с новым BMW X3 и... затруднились с диагнозом
«Означает просветление, прояснение. Психоаналитический термин, обозначающий возникновение сильного чувства, внутренней уверенности в том, что со всей многозначностью или противоречивостью покончено и человек твердо знает, что именно он должен делать дальше», – говорит нам по поводу кларификации психотерапевтическая энциклопедия Б.Д. Карвасарского. И вот к чему она это говорит.
«Означает просветление, прояснение. Психоаналитический термин, обозначающий возникновение сильного чувства, внутренней уверенности в том, что со всей многозначностью или противоречивостью покончено и человек твердо знает, что именно он должен делать дальше», – говорит нам по поводу кларификации психотерапевтическая энциклопедия Б.Д. Карвасарского. И вот к чему она это говорит.
Первое поколение BMW X3 было именно что противоречивым – страшненьким, драйверским и непозволительно тряским для нормального человеческого кроссовера. Второе вышло куда более комфортным и сбалансированным, ну а от третьего мы были вправе ждать как раз этой самой кларификации – твердого понимания того, кем быть и что делать дальше. И название платформы CLAR, на которой теперь базируется X3 вместе с моделями 5 и 7 серий, как бы намекает.
Но снаружи – сплошная многозначность. Фары напоминают о дорестайлинговой «копейке», только избавленной от термоядерного похмелья, а фонари – тоже о «копейке», но уже актуальной. Логично, ведь рисовал X3 молодой дизайнер Калвин Люк: доведение первой серии до состояния симпатичного автомобиля – именно его заслуга.
В профиль – вроде бы привычный «икс третий» со своей характерной вздернутой подоконной линией. Но более основательный, заматеревший – почти X5! Хотя нет, не так: больше, чем X5. Буквально. В длину новый кроссовер вытянулся почти на семь сантиметров, раздался на полтора вширь и ввысь, прибавил пять с половиной в колесной базе – и в итоге обогнал по габаритам ту самую машину, что вплелась в наш культурный код вдовиченковским: «Не нужна тебе такая тачка, брат».
Но не на предков в основном равняется X3, а на конкурентов. Ведь появление первой в истории этой модели заряженной версии с индексом M40i – это прямой ответ Audi SQ5 и Mercedes-AMG GLC 43! И симметричная реакция на уже представленный GLC 63 и грядущий RS Q5 тоже последует, не сомневайтесь. Потому, вероятно, и акцент в премьере третьего «икс третьего» – на модификации M Performance: свободно ездить по португальскому асфальту дают только на ней.
Хотя чего ездить – с этим мотором хочется (и можется) летать! Трехлитровая турбошестерка B58 – прямая родственница тех новых модульных движков, что ставятся на 340i, M240i и иже с ними, только с наивысшей (пока что) степенью форсировки: 360 лошадиных сил и 500 Нм. Тащит? Тащит! Чуть помедлив на старте, она без видимых усилий снимает кроссовер с места и закидывает за первую сотню через 4,8 секунды. Причем удивительно ровно.
Если у знаменитого мотора-предшественника с индексом N55 пик тяги заканчивался там же, где начинался пик мощности, то здесь вроде как есть пауза в целых 700 оборотов – но только на бумаге и в головах технических зануд. В жизни – непрерывный, бесшовный, едва не электромобильный разгон, в котором смена передач восьмиступенчатого «автомата» заметна разве что на слух.
Такой характер мог бы показаться недостаточно событийным и почти скучным (что мы, из пяти секунд никогда не выезжали?), если бы не звук. X3 M40i вовсю заигрывает с вашими молоточками, наковальнями и ушными стремечками пусть не оглушительным, но чертовски настроенческим бурлящим баритоном, чем-то напоминающим тембр «пятерок» Audi. Неспроста! Баварцы научили один из цилиндров периодически пропускать такт зажигания именно ради этого саундтрека, хотя без дополнительной эмоциональной подпитки аудиосистемой тут тоже не обошлось. Как и без шикарных хлопков, которыми в режиме Sport балует выхлопная система.
Спорткар? Скорее, городская задиралка-обгонялка.
Геройствовать в потоке на этом кроссовере одно удовольствие, но зажигать в поворотах – совсем другое. В смысле, далеко не такое пьянящее. На руле много лишнего, необоснованного усилия, а реакции машины – несколько шизофреничные. В околонулевой зоне она X3, а за ее пределами – M40i. Переход от одной личности к другой наступает неожиданно: в какой-то момент BMW, словно подвернув лодыжку, просто сваливается на внутреннюю траекторию и требует коррекции.
Поначалу это сбивает с толку, а после нескольких попыток нащупать эту ступеньку и приноровиться к ней ты понимаешь, что гонять уже как-то расхотел. В мире хватает автомобилей, требующих привычки и приносящих кайф именно через изучение их характера, но подогретому городскому кроссоверу не место в этой когорте, не находите?
Корень проблемы, скорее всего, – в нарезке опциональной рулевой рейки с переменным шагом. Есть и еще одна теория: вместо передней двухрычажки, которая устанавливается на остальные CLAR-модели (включая идеально логичную «пятерку»), здесь используются обычные стойки McPherson. Само по себе это не хорошо и не плохо – но может статься, что в кинематическом пасьянсе где-то что-то не сошлось.
В огромных ноздрях – поворотные жалюзи, работающие во благо аэродинамики. А вот то, что выглядит как боковые воздуховоды позади передних колес – не более чем декор.
Узнать правду можно только одним способом: прокатиться на версии с обычной рейкой и сравнить. Но где ее взять, если вторая и последняя из тестовых опций – внедорожный маршрут на трехлитровой дизельной машине, причем тоже с «переменным» рулем? Пару асфальтовых километров до «спецучастка» едем в колонне со скоростью не выше тридцати: так ничего не понять, кроме того, что усилия на руле тут поменьше, чем у «полуэмки», но тоже многовато. А как начинается собственно оффроуд – сбавляем ход до черепашьего и больше изучаем пейзажи, чем машину.
Каких-то специальных внедорожных режимов у X3 нет – только ассистент спуска с горы, умеющий контролировать темп в диапазоне от 1 до 30 километров в час. Но на нашем маршруте даже он кажется излишеством вроде акваланга, надетого ради прогулки под дождем: с грунтовкой не самого отвратительного качества справится любой кроссовер, даже переднеприводный. Да, 252-сильный (620 Нм) модульный дизель B57 на подъемах тянет мягко и густо, электроника работает адекватно, а пара легких «диагоналок» дается машине без каких-либо проблем – но, говоря по совести, даже 204 миллиметра клиренса тут задействовать просто негде, поэтому составить полноценное впечатление о способностях X3 нереально.
Оттого, быть может, мы с коллегами и разошлись по разным полюсам – чуть не до драки! – во мнениях относительно работы ходовой. Кое-кто жаловался на нечеловеческую тряску во время «внедорожных приключений» и уже лез в штаны, чтобы достать осыпавшийся туда позвоночник… Но когда машина шагает по ухабам с пешеходной скоростью, почувствовать можно разве что ходы подвесок – они тут предсказуемо небольшие.
Пару раз отпустил колонну немного вперед, разогнался чуть сильнее – и ощутил скорее не жесткость, а упругую энергоемкость и способность адаптивных амортизаторов работать молча и вовсе избегать острых ударов. Неприятные звуки можно услышать, только если уронить колесо в глубокую яму – вот тогда подвеска резко выберет ход отбоя и недовольно стукнет.
Но дискомфорт? Нет, для машины с тяжелой дизельной «шестеркой» и на 20-дюймовых колесах о нем говорить не приходится.
Еще удивительнее вышло с асфальтовыми впечатлениями от X3 M40i. Катаясь вперед-назад по сравнительно ровным португальским дорогам, я думал… Адепты секты свидетелей Ожегова почувствуют себя неуютно, но думал я следующее: как же здорово, что даже самая спортивная версия унаследовала эту (вдох) общекларовскую ховеркрафтовость (выдох). Короче, свойственную остальным машинам на платформе CLAR способность разглаживать любую дорожную мелочевку.
Рельефная разметка, швы асфальта, не слишком толстые лежачие полицейские – все это либо не прилетает в салон совсем, либо прилетает исключительно тихо и кротко. В комфортном режиме амортизаторов, разумеется – ибо спортивный куда плотнее. Работает на общую безмятежность обстановки и шикарная шумоизоляция. Шины едва шелестят, а ветер не донимает даже на высоких скоростях: коэффициент лобового сопротивления впечатляюще мал для кроссовера, всего 0,29, и это слышно. То есть, не слышно.
И ровно в тот момент, когда я решил, что отсутствие пневмоподвески никак не мешает «икс третьему» на равных тягаться с оснащенными ею Q5 и GLC, снова раздался ропот коллег: жесткая, мол, – не чета прежней! А я-то помню, как классно прежняя справлялась с разбитыми дорогами, но зудела и подрагивала именно на мелочах. Правда, то была версия с пакетом M Sport и на «двадцатых» колесах, но у нас сегодня вообще M Performance! Выходит, что новая X3 все же комфортнее старой…
С двигателями и ценами вот что. Базовая версия xDrive 20i оснащается 184-сильным двухлитровым мотором, стоит от 2 950 000 рублей и будет доступна с весны. В декабре ждем тоже двухлитровый и бензиновый xDrive 30i мощностью 249 сил (от 3 270 000 рублей), а на старте продаж – с 11 ноября – будут только M40i за 4 040 -000 рублей и два дизеля. 190-сильный двухлитровый xDrive 20d обойдется минимум в 3 270 000 рублей, а трехлитровый xDrive 30d с дефорсированным с 265 до 249 лошадиных сил мотором отдадут за 3,6 миллиона ровно.
Но давайте еще немного послушаем Карвасарского. «Кларификационное замечание — особое высказывание психотерапевта, повторяющее то, что сказал пациент, в более ясных терминах. Иногда психотерапевт в точности пересказывает замечание больного; но он никогда не пытается связывать между собой факты или высказывания, полученные им от больного в различное время».
Пожалуй, эту информацию стоит взять на вооружение и повременить с диагнозом X3 до той поры, пока мы не сведем его с конкурентами в одно время и в одном месте. И в нормальных версиях: без спортивных настроек, прогрессивных реек, царь-колес и прочего. Пока уверенно можно говорить вот о чем: внутри кроссовер гораздо лучше прежнего, в списке оснащения есть все, чего вы можете пожелать, мотор M40i – превосходный, а российские продажи начнутся 11 ноября. Где-то после этого числа, стало быть, и назначим следующий прием.
BMW X3 M40i
Подробные характеристики тестируемых автомобилей
|X3 M40i
|X3 xDrive30d
|Тип двигателя
|Бензиновый, R6 с турбонаддувом
|Дизельный, R6 с турбонаддувом
|Рабочий объем
|2998 см³
|2993 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|360/5500-6500
|265/4000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|500/1520-4800
|620/2000-2500
|Тип привода
|полный
|полный
|Трансмиссия
|8АКП
|8АКП
|Передняя подвеска
|Независимая, McPherson
|Задняя подвеска
|Независимая, многорычажная
|Тормоза
|Дисковые, вентилируемые
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4716 x 1897 x 1676
|4708 x 1891 x 1676
|Колесная база, мм
|2864
|Дорожный просвет, мм
|204
|Масса, кг
|1885
|1895
|Разгон 0-100 км/ч, с.
|4,8
|5,8
|Макс. скорость, км/ч
|250
|240
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|8,4
|6,0