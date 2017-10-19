Мы познакомились с новым BMW X3 и... затруднились с диагнозом

«Означает просветление, прояснение. Психоаналитический термин, обозначающий возникновение сильного чувства, внутренней уверенности в том, что со всей многозначностью или противоречивостью покончено и человек твердо знает, что именно он должен делать дальше», – говорит нам по поводу кларификации психотерапевтическая энциклопедия Б.Д. Карвасарского. И вот к чему она это говорит.

Первое поколение BMW X3 было именно что противоречивым – страшненьким, драйверским и непозволительно тряским для нормального человеческого кроссовера. Второе вышло куда более комфортным и сбалансированным, ну а от третьего мы были вправе ждать как раз этой самой кларификации – твердого понимания того, кем быть и что делать дальше. И название платформы CLAR, на которой теперь базируется X3 вместе с моделями 5 и 7 серий, как бы намекает.

Но снаружи – сплошная многозначность. Фары напоминают о дорестайлинговой «копейке», только избавленной от термоядерного похмелья, а фонари – тоже о «копейке», но уже актуальной. Логично, ведь рисовал X3 молодой дизайнер Калвин Люк: доведение первой серии до состояния симпатичного автомобиля – именно его заслуга.