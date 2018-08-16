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16 августа 10:53

BMW раскрыла подробности о новой «трешке»

Седан седьмого поколения будет легче и мощнее предшественника

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Алексей Носаченко
Компания BMW опубликовала фотографии и раскрыла некоторые подробности о седане 3 серии нового, седьмого поколения. Предсерийные прототипы четырехдверки сейчас проходят испытания на «Северной петле», где инженеры оптимизируют работу подвески, рулевого управления и тормозной системы. Тесты в «Зеленом аду» стали частью новой интенсивной программы испытаний, разработанной специально для новой модели.

Новая «трешка» BMW будет на 55 килограммов легче предшественника. Центр тяжести седана опустится на 10 миллиметров. Распределение массы между передней и задней осью — 50:50. Помимо этого, у модели расширится колея и увеличатся углы развала колес.

BMW 3 Series следующего поколения будет оснащаться переработанной «турбочетверкой» и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач Steptronic. По данным производителя, агрегат будет самым мощным четырехцилиндровым мотором, устанавливаемым на серийный BMW, а также на пять процентов более экономичным, чем прежний.

Седан 3 серии также будет комплектоваться регулируемыми амортизаторами, а в версии M Sport подвеской с 10-миллиметровым занижением, 18-дюймовыми колесными дисками, рулевым управлением с переменным передаточным отношением, дифференциалом M Sport.

Модель текущего поколения предлагается на российском рынке с бензиновыми двигателями мощностью 136, 184, 249 и 326 лошадиных сил, а также 190-сильным дизелем. В зависимости от мотора, седан комплектуется «механикой» или «автоматом». Цена — от 1 940 000 рублей.

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