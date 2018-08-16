BMW раскрыла подробности о новой «трешке»

Новая «трешка» BMW будет на 55 килограммов легче предшественника. Центр тяжести седана опустится на 10 миллиметров. Распределение массы между передней и задней осью — 50:50. Помимо этого, у модели расширится колея и увеличатся углы развала колес.
BMW 3 Series следующего поколения будет оснащаться переработанной «турбочетверкой» и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач Steptronic. По данным производителя, агрегат будет самым мощным четырехцилиндровым мотором, устанавливаемым на серийный BMW, а также на пять процентов более экономичным, чем прежний.
Седан 3 серии также будет комплектоваться регулируемыми амортизаторами, а в версии M Sport подвеской с 10-миллиметровым занижением, 18-дюймовыми колесными дисками, рулевым управлением с переменным передаточным отношением, дифференциалом M Sport.
Модель текущего поколения предлагается на российском рынке с бензиновыми двигателями мощностью 136, 184, 249 и 326 лошадиных сил, а также 190-сильным дизелем. В зависимости от мотора, седан комплектуется «механикой» или «автоматом». Цена — от 1 940 000 рублей.