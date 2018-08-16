BMW раскрыла подробности о новой «трешке»

BMW 3 Series следующего поколения будет оснащаться переработанной «турбочетверкой» и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач Steptronic. По данным производителя, агрегат будет самым мощным четырехцилиндровым мотором, устанавливаемым на серийный BMW, а также на пять процентов более экономичным, чем прежний.

Седан 3 серии также будет комплектоваться регулируемыми амортизаторами, а в версии M Sport подвеской с 10-миллиметровым занижением, 18-дюймовыми колесными дисками, рулевым управлением с переменным передаточным отношением, дифференциалом M Sport.