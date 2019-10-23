Посмотрите на новый BMW 4 серии с гигантской решеткой радиатора

Ожидается, что со сменой поколений «четверка» будет сильнее отличаться от «родственного» седана 3-Series: модель получит новую оптику, похожую по рисунку на флагманское купе 8-Series, оригинальное оформление передней части кузова и специальную цветовую гамму.

Вероятно, попавший в объектив прототип 4-Series выполнен в версии M440i xDrive: на M-пакет указывают агрессивные воздухозаборники переднего бампера, а богатую комплектацию выдают синие отблески лазерных прожекторов дальнего света.