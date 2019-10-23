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20:49

Посмотрите на новый BMW 4 серии с гигантской решеткой радиатора

В Сети появилась первая фотография «четверки» второго поколения

© wilcoblok / Instagram
Шпионский снимок носовой части будущей «четверки» BMW разместили в социальных сетях. Модель второго поколения обзаведется массивными вертикальными «ноздрями» радиаторной решетки в стилистике спортивных моделей прошлого века.

По ракурсу появившегося в Instagram изображения нельзя сделать однозначный вывод о типе кузова, но больше всего предсерийный автомобиль похож на шоу-кар Concept 4, показанный месяц назад на Франкфуртском автосалоне. В ходе мероприятия шеф-дизайнер BMW Домагой Дукеч подчеркнул, что стилистику концепта позаимствует новая BMW 4-Series, и шпионская фотография подтверждает его слова.

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Фото: BMW Concept 4

Ожидается, что со сменой поколений «четверка» будет сильнее отличаться от «родственного» седана 3-Series: модель получит новую оптику, похожую по рисунку на флагманское купе 8-Series, оригинальное оформление передней части кузова и специальную цветовую гамму.

Вероятно, попавший в объектив прототип 4-Series выполнен в версии M440i xDrive: на M-пакет указывают агрессивные воздухозаборники переднего бампера, а богатую комплектацию выдают синие отблески лазерных прожекторов дальнего света.

Премьера новой BMW 4-Series запланирована на 2020 год. Инсайдеры утверждают, что на старте продаж наиболее производительной версией купе будет исполнение M440i xDrive, а позже свет увидит «заряженное» купе M4. Закамуфлированные прототипы «эмки» в кузовах купе и кабриолет уже проходят испытания.