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19:17

Гибридная «пятерка» BMW: расход 1,6 литра и новая батарея

Бензоэлектрический вариант также получил полный приводом

Компания BMW представила обновленный гибрид 530e, который в ходе модернизации получил батарею увеличенной емкости и опциональный полный привод. На электротяге такой седан способен проехать до 57 километров.

Повышение эффективности и снижение расхода топлива, который теперь составляет 1,6 литра на 100 километров пробега вместо 1,8 литра, достигнуто за счет установки новой батареи: ее физические размеры не изменились, а емкость с 9,2 киловатт-часа возросла до 12. Аккумулятор размещен под задним диваном, но объем багажника у гибрида значительно меньше, чем у обычной «пятерки» — 410 литров против 530.

Силовая установка BMW 530e состоит из двухлитрового турбомотора мощностью 184 силы и 83-киловаттного электромотора (113 сил). В сумме они выдают 252 лошадиные силы и 420 Нм крутящего момента и разгоняют седан с места до «сотни» за 6,1 секунды (6,2 для версии 530e xDrive). Максимальная скорость гибрида — 235 километров в час, а запас хода на электротяге варьируется от 46 до 57 километров по циклу WLTP.

Управляет силовой установкой интеллектуальная система, которая учитывает в том числе информацию с навигационной системы. Ездовых режимов три: автоматический и два электрических — в последнем, MAX eDRIVE, можно разогнаться до 140 километров в час. С помощью сервиса BMW Connected доступно удаленное управление климатической установкой со смартфона. Для 530e предлагается адаптивная подвеска, виртуальная панель приборов с отображением данных о зарядке и запасе хода, а также широкий набор ассистирующих систем.