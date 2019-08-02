Гибридная «пятерка» BMW: расход 1,6 литра и новая батарея

Управляет силовой установкой интеллектуальная система, которая учитывает в том числе информацию с навигационной системы. Ездовых режимов три: автоматический и два электрических — в последнем, MAX eDRIVE, можно разогнаться до 140 километров в час. С помощью сервиса BMW Connected доступно удаленное управление климатической установкой со смартфона. Для 530e предлагается адаптивная подвеска, виртуальная панель приборов с отображением данных о зарядке и запасе хода, а также широкий набор ассистирующих систем.