10 000 Нм: BMW 5-Series превратили в мощный электромобиль

В движение электрический BMW 5-Series приводят три электромотора суммарной мощностью 720 лошадиных сил. Как уточняет сайт Motor1 со ссылкой на собственную информацию, крутящий момент составляет около 10 000 Нм. Этот показатель момент на колесах, а фактический – 1150 Нм.

Два электродвигателя установлены на задней оси, третий – на передней, причем система распределения электротяги может перебрасывать до 100 процентов крутящего момента на каждое из колес. Питает двигатели комплект батарей емкостью 45 киловатт-часов.