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17:28

10 000 Нм: BMW 5-Series превратили в мощный электромобиль

Новинку в компании называют «экспериментом»

Компания BMW представила «пятерку» с нулевым выхлопом, которая набирает первую «сотню» менее, чем за три секунды.
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В движение электрический BMW 5-Series приводят три электромотора суммарной мощностью 720 лошадиных сил. Как уточняет сайт Motor1 со ссылкой на собственную информацию, крутящий момент составляет около 10 000 Нм. Этот показатель момент на колесах, а фактический 1150 Нм.

Два электродвигателя установлены на задней оси, третий – на передней, причем система распределения электротяги может перебрасывать до 100 процентов крутящего момента на каждое из колес. Питает двигатели комплект батарей емкостью 45 киловатт-часов.

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Серийного будущего у представленного прототипа нет. Однако в BMW обещают, что технологии, которые использовались при создании электрической «пятерки», в будущем применят на кроссовере iX3. Но он, в отличие от седана, получит всего один электромотор, а не три. Дебют кроссовера запланирован на начало следующего десятилетия.

Первый концепт вседорожного электромобиля баварский автопроизводитель представил в апреле прошлого года на автосалоне в Пекине. Там состоялась премьера прототипа будущего серийного iX3 на платформе стандартного X3. Тот прототип оснащался 272-сильным электромотором, а емкость батарей составляла более 70 киловатт-часов.

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