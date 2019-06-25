10 000 Нм: BMW 5-Series превратили в мощный электромобиль

В движение электрический BMW 5-Series приводят три электромотора суммарной мощностью 720 лошадиных сил. Как уточняет сайт Motor1 со ссылкой на собственную информацию, крутящий момент составляет около 10 000 Нм. Этот показатель момент на колесах, а фактический – 1150 Нм.
Два электродвигателя установлены на задней оси, третий – на передней, причем система распределения электротяги может перебрасывать до 100 процентов крутящего момента на каждое из колес. Питает двигатели комплект батарей емкостью 45 киловатт-часов.
Серийного будущего у представленного прототипа нет. Однако в BMW обещают, что технологии, которые использовались при создании электрической «пятерки», в будущем применят на кроссовере iX3. Но он, в отличие от седана, получит всего один электромотор, а не три. Дебют кроссовера запланирован на начало следующего десятилетия.
Первый концепт вседорожного электромобиля баварский автопроизводитель представил в апреле прошлого года на автосалоне в Пекине. Там состоялась премьера прототипа будущего серийного iX3 на платформе стандартного X3. Тот прототип оснащался 272-сильным электромотором, а емкость батарей составляла более 70 киловатт-часов.