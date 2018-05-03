Хэтчбеку BMW 6 серии предложен новый базовый двигатель

Компания BMW анонсировала расширение гаммы двигателей хэтчбека 6 Series Gran Turismo и представила новый начальный агрегат — дизельную «четверку» мощностью 190 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. В Европе продажи машин с индексом 620d начнутся в июле.

Двухлитровый мотор укомплектован системой непосредственного впрыска топлива Common Rail и турбонагнетателем с изменяемой геометрией. Максимальный момент доступен в диапазоне 1750-2500 оборотов в минуту. Заявленный расход топлива в комбинированном режиме — 4,8-4,9 литра на 100 километров.

С места до 100 километров в час BMW 620d, укомплектованный восьмидиапазонным «автоматом», способен разгоняться за 7,9 секунды.

Для машин с начальным мотором будут доступны все варианты оснащения старших модификаций. В том числе пневмоопоры по кругу, активное рулевое управление с подруливающими задними колесами и активные стабилизаторы поперечной устойчивости.

На российском рынке BMW 6 Series Gran Turismo доступен по цене от 3 560 000 рублей за модификацию с двухлитровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 249 сил (400 Нм). Помимо этого, хэтчбек предложен с бензиновой рядной «шестеркой» мощностью 340 сил, а также 249- и 320-сильными дизелями.