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27 августа 16:13

Появились первые изображения BMW M8 Gran Coupe

Внешний вид «заряженной» модели показали на патентных рисунках

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В Сети появились патентные изображения «заряженной» пятидверки BMW M8 Gran Coupe. По предварительной информации, дебют модели, будущего конкурента Porsche Panamera, состоится в следующем году. Mашина будет оснащаться 4,4-литровым двигателем V8, отдача которого составит около 600 лошадиных сил.

Купе 8 серии нового поколения дебютировало на марафоне «24 часа Ле-Мана» в июне. Новинка построена на модульной платформе CLAR с двухрычажной подвеской спереди и пятирычажной сзади, а также полноуправляемым шасси. Пока модель предложена в двух модификациях: бензиновой M850i xDrive и дизельной 840d xDrive.

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Первая комплектуется новым восьмицилиндровым битурбо мотором 4.4, который выдает 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Время разгона до «сотни» — 3,7 секунды. Дизельный агрегат — трехлитровая «шестерка» мощностью 320 сил (680 Нм). С таким мотором машина разгоняется до 100 километров в час за 4,9 секунды.

BMW M8 GTE

Гоночное купе M8 GTE выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Машина оснащается турбированным двигателем V8, номинальная отдача которого превышает 500 лошадиных сил. Агрегат сочетается с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач.

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