Появились первые изображения BMW M8 Gran Coupe

Купе 8 серии нового поколения дебютировало на марафоне «24 часа Ле-Мана» в июне. Новинка построена на модульной платформе CLAR с двухрычажной подвеской спереди и пятирычажной сзади, а также полноуправляемым шасси. Пока модель предложена в двух модификациях: бензиновой M850i xDrive и дизельной 840d xDrive.