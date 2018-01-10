Новую «восьмерку» BMW сфотографировали без камуфляжа

В Сети появились фотографии серийной версии купе BMW 8 серии. Снимки машины в модификации 850i xDrive опубликовал в Insragram пользователь wilcoblok.

Предвестника новой «восьмерки», которая в линейке марки займет место купе 6 серии, BMW представила в мае 2017 года на конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Концепт-кар получил 21-дюймовые колесные диски, карбоновые кузовные элементы и лазерные фары.

Тогда же немецкий производитель подтвердил, что публичный дебют новинки состоится в 2018 году. При этом, по словам компании, машина будет настолько роскошной, что «поднимет планку для всего сегмента».

У 8 серии будет и «заряженная» версия — M8. Такая машина может получить четырехлитровый твин-турбо мотор V8 мощностью около 600 лошадиных сил. Помимо этого, возможно появление версии купе с двигателем V12 от топовой версии флагманского седана M760Li xDrive.