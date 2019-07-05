Глава BMW объявил об уходе из компании

Срок действия контракта Крюгера истекает в апреле следующего, 2020 года, но нынешний гендиректор баварского производителя решил, что не будет выставлять свою кандидатуру. Свой пост он занял в 2015 году — на тот момент он стал одним из самых молодых генеральных директоров среди всех крупных автопроизводителей. По словам самого Крюгера, он хочет применить свой «разнообразный опыт для решения новых задач и работы над новыми проектами».