Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:39

Глава BMW объявил об уходе из компании

Харальд Крюгер покидает марку спустя 27 лет работы

Генеральный директор BMW Харальд Крюгер заявил, что добровольно покидает пост и не станет дожидаться переизбрания на второй срок. Он занимал этот пост более четырех лет, а всего в стенах компании провел 27 лет.

Срок действия контракта Крюгера истекает в апреле следующего, 2020 года, но нынешний гендиректор баварского производителя решил, что не будет выставлять свою кандидатуру. Свой пост он занял в 2015 году — на тот момент он стал одним из самых молодых генеральных директоров среди всех крупных автопроизводителей. По словам самого Крюгера, он хочет применить свой «разнообразный опыт для решения новых задач и работы над новыми проектами».

Генеральный директор BMW Group Харальд Крюгер, на фото в центре

Норберт Райтхофер, председатель наблюдательного совета BMW, сказал, что уважает и принимает решение Крюгера об уходе и желание развиваться дальше.

«За четверть века Харальд Крюгер продемонстрировал настоящую преданность BMW Group вне зависимости от должности, которую он занимал», — добавил он.

Вопрос о преемнике Крюгера будет решать на заседании наблюдательного совета, который пройдет 18 июля. Изначально на нем должны были решать вопрос о втором сроке нынешнего президента, но он решил опередить события и сам объявил о добровольной отставке. На данный момент ест два основных кандидата на этот пост: руководитель отдела разработок Клаус Фрёлих и директор производства Оливер Зипсе.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...