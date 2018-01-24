BMW и Daimler сделают совместный каршеринг

Компания BMW и концерн Daimler AG близки к объдинению своих каршеринговых сервисов – DriveNow и Car2Go соответственно. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Reuters.

Совместное предприятие двух немецких автомобилей получит независимое управление. Крупнейшими акционерами карширингового сервиса станут BMW и Daimler AG. В рамках объединения новая компания получит и, например, парковочное приложение ParkNow, разработанное BMW.

Собеседники Reuters отметили, что компании решили объединить свои сервисы ради борьбы с Uber.

Концерн Daimler AG запустил Car2Go в 2008 году. С помощью сервиса в краткосрочную аренду можно взять автомобили Mercedes-Benz и Smart. Парк компании состоит из 14 000 машин, которые находятся в 26 городах США, Европе и Китае. Сервис DriveNow появился в 2011-м. Он является совместным проектом BMW и прокатной фирмы Sixt. В парке этой компании значатся более 6 000 автомобилей, которые сдают в аренду в Европе.

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