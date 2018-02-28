Видео: «копейка» BMW с мотором от Corvette красиво ездит боком

Диего Кваранта, победитель соревнований по дрифту King of Europe 2011 года, представил свой новый автомобиль. В сезоне 2018 года он будет выступать на модифицированном хэтчбеке BMW 1 серии с передней частью кузова от M3 E92 и «восьмеркой» от Corvette под капотом.

Место стандартного мотора «копейки» BMW занял 6,2-литровый агрегат, отдача которого составляет 530 лошадиных сил. Помимо этого, автомобиль укомплектован расширителями колесных арок, задним фиксированным антикрылом и новой выпускной системой.

Видео с YouTube-канала MattyB727 - Car Videos.

Двигатель LS3 V8, который также ставят на Camaro SS, пользуется популярностью у тюнеров по обе стороны Атлантики. Так, американское ателье Bruiser Conversions оснащает таким агрегатом Jeep Wrangler нового поколения. На внедорожнике мотор, совмещенный с восьмиступенчатым «автоматом», выдает 456 лошадиных сил и 576 Нм крутящего момента.