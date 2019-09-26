BMW разработает новый восьмицилиндровый двигатель

Источники полагают, что новый V8 будет спроектирован с прицелом на работу в тандеме с электродвигателем. Гибридная составляющая позволит высокопроизводительному агрегату вписаться в строгие экологические нормы. Кроме того, в BMW планируют уменьшить рабочий объем с нынешних 4.4 литра, поскольку контролирующие органы Китая облагают владельцев автомобилей с двигателями объемом более четырех литров повышенным налогом.

Других технических подробностей о новом моторе нет: дебют силовой установки может состояться через два-три года на седане BMW M5 ограниченной серии CS. Вероятно, к этому моменту M-версии BMW будут электрифицированы и получат подзаряжаемую гибридную силовую установку или умеренно-гибридную конфигурацию. Больше информации о версии CS должно появиться после дебюта рестайлинговой версии BMW M5 Competition — премьера запланирована на 2020 год.