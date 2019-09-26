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17:45

BMW разработает новый восьмицилиндровый двигатель

Силовой агрегат с кодовым названием S68 может появиться в течение трех лет

© BMW S63 Engine
Мотористы BMW планируют развивать текущую линейку восьмицилиндровых бензиновых моторов N63/S63, сообщает портал BMWBlog со ссылкой на собственные источники. Новый вариант агрегата под именем S68 сохранит V-образную компоновку и две турбины, но может отличиться уменьшенным рабочим объемом и наличием электрического «довеска».

Источники полагают, что новый V8 будет спроектирован с прицелом на работу в тандеме с электродвигателем. Гибридная составляющая позволит высокопроизводительному агрегату вписаться в строгие экологические нормы. Кроме того, в BMW планируют уменьшить рабочий объем с нынешних 4.4 литра, поскольку контролирующие органы Китая облагают владельцев автомобилей с двигателями объемом более четырех литров повышенным налогом.

Других технических подробностей о новом моторе нет: дебют силовой установки может состояться через два-три года на седане BMW M5 ограниченной серии CS. Вероятно, к этому моменту M-версии BMW будут электрифицированы и получат подзаряжаемую гибридную силовую установку или умеренно-гибридную конфигурацию. Больше информации о версии CS должно появиться после дебюта рестайлинговой версии BMW M5 Competition — премьера запланирована на 2020 год.

Возможная разработка нового V8 со стороны BMW идет вразрез с недавними заявлениями других концернов большой «немецкой тройки». Неделю назад Daimler объявил о приостановке программы, занимающейся двигателями внутреннего сгорания, а год назад о прекращении работы над силовыми агрегатами на традиционном топливе рассказал Volkswagen.

Источник: BMW Blog